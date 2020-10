Η Ευρώπη ετοιμάζεται να λάβει νέα μέτρα για τον κορωνοϊό, καθώς το δεύτερο κύμα αποδεικνύεται χειρότερο από το πρώτο, όπως σχολίαζε χθες ο καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας προειδοποιώντας ότι η διασπορά του κορωνοϊού είναι αδύνατο να ελεγχθεί.

Ενώ η Γαλλία σχεδιάζει νέο γενικό lockdown και η Γερμανία θέλει να κλείσει όλα τα εστιατόρια και τα μπαρ από τις αρχές Νοεμβρίου, το ευρωπαϊκό «Κολλέγιο των Επιτρόπων» συνεδριάζει σήμερα με κεντρικό θέμα την οικονομική στήριξη των εργαζομένων και την εξέταση νέων μέτρων για τον κορωνοϊό.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναμένεται να ανακοινώσει νέα μέτρα σήμερα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και χθες είχε σύσκεψη με επιδημιολόγους όπου, όπως έγραψε στο Twitter, συζητήθηκε η επιδημιολογική κατάσταση, η διατήρηση ανοικτών συνόρων εντός ΕΕ με ασφάλεια για τους πολίτες και η προοπτική των εμβολίων. Εκτενώς συζητήθηκε η προετοιμασία για τους εμβολιασμούς και η εξασφάλιση δόσεων για χώρες μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων.

Today’s videoconference with my coronavirus response team on:



🔸Epidemiological situation

🔸Keeping internal borders open in EU, while protecting citizens

🔸Future vaccines: getting ready for vaccination & monitoring safety, securing doses for low & medium income countries pic.twitter.com/KIq2yaPTln