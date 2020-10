Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αποχώρησε από τη Σύνοδο Κορυφής, προκειμένου να μπει σε καραντίνα έπειτα από κρούσμα κορωνοϊού στο περιβάλλον της.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι μέλος του γραφείου μου βρέθηκε θετικό στον κορωνοϊό σήμερα το πρωί. Εγώ ήμουν αρνητική στον ιό. Παρόλα αυτά, για προληπτικούς λόγους, αποχωρώ αμέσως από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, προκειμένου να μπω σε αυτοαπομόνωση», έγραψε στο Twitter η πρόεδρος της Κομισιόν.

I have just been informed that a member of my front office has tested positive to COVID-19 this morning. I myself have tested negative.



However as a precaution I am immediately leaving the European Council to go into self-isolation.