Μια υποτροφία για το American Ballet Theatre έλαβε ο 11χρονος χορευτής από τη Νιγηρία που εμφανίζεται σε βίντεο να χορεύει μπαλέτο ξυπόλητος στη βροχή.

Το βίντεο, που έγινε viral, το είδαν ιθύνοντες του American Ballet Theatre και του προσέφεραν μία θέση σε μία από τις κορυφαίες σχολές χορού στον κόσμο.

Reminds me of the beauty of my people. We create, soar, can imagine, have unleashed passion, and love....despite the brutal obstacles that have been put in front of us! Our people can fly!!! ❤ pic.twitter.com/LNyWD2ZoU0