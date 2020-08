Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο στο ξενοδοχείο Elite στην παραλία Lido του Μογκαντίσου στη Σομαλία.

Νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν πως τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε 28 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών ασφαλείας και τον επικεφαλής της υπηρεσίας ασθενοφόρων, από την έκρηξη.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SONNA μετέδωσε ότι η ισλαμιστική οργάνωση Σεμπάμπ διέπραξε την επίθεση με ένα παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο στην είσοδο του ξενοδοχείου και ένοπλους μαχητές της. Πυρά ακούγονται από το εσωτερικό του ξενοδοχείου και κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες άμαχοι, που περνούσαν έξω από το ξενοδοχείο και άλλοι που βρίσκονταν μέσα σε αυτό. Μεταξύ των νεκρών είναι ένας διευθυντής του υπουργείου Ενημέρωσης», αναφέρει το SONNA, επικαλούμενο τον εκπρόσωπο τύπου του υπουργείου Ισμαήλ Μουκτάρ Ομάρ.

«Η ανταλλαγή πυρών είναι τρομακτική και αδέσποτες σφαίρες έφθασαν σε εμάς στην παραλία», περιέγραψε ο Μοχάμεντ Νουρ, ένας κυβερνητικός υπάλληλος.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός αστυνομικού στο Γαλλικό Πρακτορείο, ένοπλοι περικύκλωσαν το παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, μετά την έκρηξη του παγιδευμένου οχήματος.

Αυτόπτης μάρτυρας είχε δηλώσει νωρίτερα στο Reuters, ότι μετά την έκρηξη ακολούθησαν πυροβολισμοί. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο και επίθεση ενόπλων στο ξενοδοχείο.

«Άκουσα μια τεράστια έκρηξη στο ξενοδοχείο, ακολούθησαν πυροβολισμοί και έπειτα σύννεφα καπνού», είπε ο Ahmed Ali.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Sadik Ali επιβεβαίωσε ότι υπήρξε έκρηξη, προσθέτοντας: «Θα σας ενημερώσουμε αργότερα».

VIDEO: A plume of dark smoke rising from Elite hotel, a newly built 5 star hotel in #Mogadishu's Liido beach following a massive car bomb explosion. Reports say gunmen have stormed the hotel and fierce exchange of gunfire heard. #Somalia pic.twitter.com/ESRN5ur54a