Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου έκανε μία ακόμη αμφιλεγόμενη επιλογή, διορίζοντας για μία ακόμη φορά ως υπουργό Πολιτισμού της Βραζιλίας έναν ηθοποιό σαπουνόπερας.

Ο Μάριο Φρίας είναι ο πέμπτος που αναλαμβάνει το πόστο μέσα σε 17 μήνες και- όπως και οι περισσότεροι προκάτοχοί του- δεν έχει καμία πολιτική εμπειρία. Είναι πιο γνωστός για τον ρόλο του στη σαπουνόπερα «Malhação» της δεκαετίας του '90, ενώ πρόκειται για ένθερμο υποστηρικτή του Βραζιλιάνου προέδρου.

Τον προηγούμενο μήνα ο Φρίας είχε πάει σε αντιφασιστική διαμαρτυρία στο Σάο Πάολο και είχε υποστηρίξει ότι οι διαδηλωτές συμμετείχαν σε οργανωμένα εγκλήματα και θα έπρεπε να θεωρούνται τρομοκράτες. Επίσης έχει ταχθεί υπέρ της προσπάθειας του Μπολσονάρου να αρθούν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, σε μια χώρα που πλέον είναι η δεύτερη στον κόσμο τόσο σε ό,τι αφορά τα κρούσματα όσο και σε νεκρούς.

Με τον διορισμό του Φρίας ο Μπολσονάρου έδωσε συνέχεια στις αμφιλεγόμενες αποφάσεις που έχει πάρει για τον πολιτισμό. Τις πρώτες δέκα ημέρες της θητείας του διέλυσε τα υπουργεία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Ανάπτυξης και τα συγχώνευσε στο υπουργείο Ιθαγένειας.

Ο Μάριο Φρίας διαδέχεται την Ρετζίνα Ντουάρτε, η οποία ήταν επίσης ηθοποιός σαπουνόπερας. Πριν από εκείνη, υπουργός Πολιτισμού διετέλεσε ο θεατρικός σκηνοθέτης Ρομπέρτο Αλβίμ, ο οποίος όμως αποπέμφθηκε έπειτα από βίντεο στο οποίο παράφραζε τον Γιόζεφ Γκέμπελς.

Ο χρηματιστής Ρικάρντο Μπράγκα είχε μείνει στη θέση μόνο για δύο μήνες, ενώ ο πολιτικός Ενρίκε Πιρές είχε παραιτηθεί από το πόστο του υπουργού Πολιτισμού εξαιτίας της λογοκρισίας της κυβέρνησης Μπολσονάρου σε πολιτιστικές παραγωγές, ανάμεσά τους τηλεοπτικά προγράμματα που αποσύρθηκαν εξαιτίας περιεχομένου σχετικού με την κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ.

Αν και η επιλογή του Μάριο Φρίας προκάλεσε αντιδράσεις, το ίδιο συνέβη και με δημοσίευμα της εφημερίδας Folha de São Paulo, με γυμνή φωτογραφία του από τη δεκαετία του '90 και τον τίτλο «Ο νέος άνδρας του προέδρου». Πολλοί αντέδρασαν στον ομοφοβικό υπαινιγμό, ενώ αρκετοί σχολίασαν στα social media ότι η εφημερίδα έπεσε στο επίπεδο του Μπολσονάρου.

Toda trabalhada no deboche, jornal Folha de São Paulo estampa foto de ensaio do extinto site Paparazzo de Mário Frias, novo Secretário de Cultura e comenta: "o novo homem do presidente". Vocês também soltam shades assim? https://t.co/6VOlUGfEmB pic.twitter.com/1FyGyHPcO9