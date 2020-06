Οργή έχει προκαλέσει ένα νέο βίντεο με λευκούς αστυνομικούς να απομακρύνουν με βίαιο τρόπο ένα ζευγάρι μαύρων, από ένα αυτοκίνητο.

Το περιστατικό, που συνέβη στην Ατλάντα των ΗΠΑ, κατέγραψε ζωντανά σε βίντεο το CBS46, που κάλυπτε τις διαδηλώσεις και τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου. Στη διάρκεια της live μετάδοσης, ένας από τους ρεπόρτερ και εικονολήπτες ξεκίνησε να τραβά μια άγρια συμπλοκή στους δρόμους, δείχνοντας αστυνομικούς να τραβούν βίαια ένα νεαρό ζευγάρι από το όχημά τους.

WATCH: here’s my video of when two young people were tased, dragged out of their car in downtown Atlanta Saturday night. We’re working to find out why this happened and what led up to it @cbs46 https://t.co/JL4nMFCnls pic.twitter.com/USRby69Kp2