Οι εικόνες πρωτοφανούς συνωστισμού σε πάρτι που έγινε σε λίμνη του Μιζούρι κατά το Σαββατοκύριακο αργίας της Ημέρας Μνήμης έχει προκαλέσει φόβους στις ΗΠΑ για πιθανή νέα έξαρση του κορωνοϊού, λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και προστασίας.

Σύμφωνα με τους ντόπιους αξιωματούχους της υγειονομικής υπηρεσίας της κομητείας Κάμντεν, οι φόβοι αυτοί επιβεβαιώνονται, καθώς ένας από τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο ξέφρενο πάρτι στη λίμνη Ozarks, διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Το άτομο αυτό έφτασε στη λίμνη το Σάββατο 23 Μαΐου, συμμετείχε στο πάρτι το ίδιο απόγευμα και ξανά την Κυριακή ενώ δείπνησε την ίδια μέρα σε εστιατόριο της περιοχής.

No covid concerns at the lake of the ozarks😳 #loto pic.twitter.com/Yrb4UNM64u — Scott Pasmore (@scottpasmoretv) May 24, 2020





Άρχισε να εμφανίζει τα συμπτώματα της Covid-19 αργότερα την Κυριακή 24 Μαΐου, γι'αυτό και οι αξιωματούχοι εικάζουν πως «πιθανώς ήταν ήδη φορέας της νόσου και ενδεχομένως μεταδοτικός κατά την επίσκεψή του στο Μιζούρι».

Οι αρχές προειδοποίησαν όσους ήταν παρόντες στο πάρτι ή σε όποια άλλη τοποθεσία επισκέφτηκε ο φορέας, να είναι σε επιφυλακή για τυχόν εκδήλωση συμπτωμάτων -πυρετό, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, πονοκέφαλο, ναυτία, μυικούς πόνους, έμετο, διάρροια ή απώλεια γεύσης ή όσφρησης.

#ManlyReasonsToForgetAnAnniversary You already took her to the Ozarks for memorial day. pic.twitter.com/1A6HZPEGqS — Tomas Dangerfield is My Middle Name (@catheternebula) May 31, 2020

Attendee at viral pool party in Lake of the Ozarks tests positive for #coronavirus: https://t.co/YxhVJ6BOma pic.twitter.com/5EJK93lkkV — Complex (@Complex) May 30, 2020

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, το Μιζούρι μετρά 776 και πάνω από 13.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα.

Οι διοργανωτές του πάρτι «Zero Ducks Given» τόνισαν πως ήταν σε ισχύ αυξημένα μέτρα προφύλαξης, όπως θερμομετρήσεις, μειωμένος αριθμός ατόμων και αντισηπτικά. Ωστόσο, οι φωτογραφίες και τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media αποτύπωναν μιαν εντελώς διαφορετική εικόνα.

Ο Γκάρι Ν. Προύιρ, ιδιοκτήτης του εστιατορίου Backwater Jacks Bar and Grill που διοργάνωσε το πάρτι, πόσταρε ανακοίνωση στο Facebook το περασμένο Σάββατο, λέγοντάς πως «ήταν αναπόφευκτο πως θα υπήρχαν φορείς του ιού, συμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί λόγω του τεράστιου πλήθους» και σημειώνοντας πως παρόλα αυτά «κάθε πελάτης είναι ελεύθερος να επιλέξει αν θα είναι στο Backwater Jacks ή όχι».

Με πληροφορίες από BuzzFeed