Ανεξέλεγκτη παραμένει η κατάσταση σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, με τη χώρα να μετρά δύο νεκρούς μέσα σε λίγες ώρες, σε διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ.

Μετά τον 19χρονο πολίτη που έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αγνώστων στο Ντιτρόιτ, πυρά δέχτηκαν και αστυνομικοί στο Όκλαντ και ένας ομοσπονδιακός πράκτορας υπέκυψε στα τραύματά του. Ο αξιωματικός δέχτηκε πυρά το βράδυ της Παρασκευής, τραυματίστηκε βαριά και κατέληξε μέσα λίγα λεπτά. Από τις σφαίρες τραυματίστηκε ένας ακόμα αξιωματικός.

Χιλιάδες πολίτες διαδηλώνουν στους δρόμους κατά της ρατσιστικής βίας από αστυνομικούς. Στο περιθώριο των διαδηλώσεων καταγράφονται βανδαλισμοί, κλοπές και εμπρησμοί, με τον Τραμπ να έχει ήδη κινητοποιήσει την Εθνοφρουρά. Σήμερα 1.000 ένστολοι τέθηκαν σε επιφυλακή, και ήρθαν να προστεθούν στους 700 που ήταν επί ποδός από χθες το βράδυ. Αυτή είναι η πιο μεγάλη ανάπτυξη της Εθνοφρουράς της Μινεσότα στα 164 χρόνια ιστορίας της.

More than 1,000 additional Citizen-Soldiers and Airmen are activating today. This is in addition to the 700 that were on duty as of late last night. This represents the largest domestic deployment in the Minnesota’s National Guard’s 164-year history. pic.twitter.com/aV9NOFv5uo