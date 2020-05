Ο Έλον Μασκ απείλησε να πάρει από την Καλιφόρνια την έδρα της Tesla, ενώ η εταιρεία έκανε μήνυση στις αρχές της περιοχής που βρίσκεται το εργοστάσιο, εξαιτίας του lockdown.

Ο CEO της Tesla έχει τοποθετηθεί πολλές φορές κατά των μέτρων περιορισμού που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Αυτή τη φορά όμως προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, προειδοποιώντας ότι θα μεταφέρει αλλού τα κεντρικά της εταιρείας, επειδή το εργοστάσιο στο Φρεμόντ της Καλιφόρνια παραμένει κλειστό.

Η Καλιφόρνια επέτρεψε να ανοίξουν κάποιες επιχειρήσεις, όπως σε αρκετές κομητείες οι αρχές επέλεξαν να διατηρήσουν το lockdown και να προχωρήσουν σε πιο προσεκτική χαλάρωση των μέτρων. Στην κομητεία Αλαμίντα, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο της Tesla, τα μέτρα θα παραμείνουν σε ισχύ έως τα τέλη Μαΐου.

«Ειλικρινά, είναι η τελευταία σταγόνα. Η Tesla θα μεταφέρει την έδρα της και τα μελλοντικά προγράμματα στο Τέξας/ Νεβάδα αμέσως. Το αν θα διατηρήσουμε κάποια κατασκευαστική δραστηριότητα στο εργοστάσιο του Φρεμόντ θα εξαρτηθεί από το πώς θα αντιμετωπιστεί η Tesla στο μέλλον. Είναι η τελευταία αυτοκινηοβιομηχανία που έχει μείνει στην Καλιφόρνια», έγραψε στο Twitter ο Έλον Μασκ.

Frankly, this is the final straw. Tesla will now move its HQ and future programs to Texas/Nevada immediately. If we even retain Fremont manufacturing activity at all, it will be dependen on how Tesla is treated in the future. Tesla is the last carmaker left in CA.