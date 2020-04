Οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού ενδέχεται να είναι καταστροφικές για εκατομμύρια παιδιά, προειδοποιεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών.

Σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του οργανισμού που δημοσιεύτηκε χθες, Πέμπτη, ο Covid-19 εξελίσσεται σε μία ευρύτερη κρίση κατά των δικαιωμάτων των παιδιών.



«Όλα τα παιδιά, κάθε ηλικίας και σε κάθε χώρα, επηρεάζονται. Παρόλα αυτά, κάποια παιδιά αναμένεται να πληρώσουν σοβαρότερο τίμημα» τόνισε χαρακτηριστικά ο Γκουτέρες.

Εκείνα που αναμένεται να πληγούν σοβαρότερα, είναι αυτά που ζουν σε παραγκουπόλεις, κέντρα κράτησεις και προσφυγικές δομές, σε εμπόλεμες ζώνες καθώς και τα παιδιά με αναπηρίες, τονίζεται στη μελέτη.

Σε μία μαγνητοσκοπημένη δήλωσή του, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες έκαν ειδική μνεία σε όλους τους μαθητές που έχουν σταματήσει το σχολείο, στα αυξημένα επίπεδα άγχους στις οικογένειες λόγω lockdown και τα μειωμένα εισοδήματα των νοικοκυριών που αναγκάζουν τις φτωχότερες οικογένειες να περικόψουν βασικές δαπάνες σε υγεία και τρόφιμα.

