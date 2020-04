Ο Μπόρις Τζόνσον, με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, ενημέρωσε τους πολίτες ότι θα παραμείνει σε καραντίνα, ενώ τους παρακάλεσε να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα για τον κορωνοϊό.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε διαγνωστεί με κορωνοϊό πριν από επτά ημέρες και επρόκειτο να βγει από την καραντίνα σήμερα. Όμως, έχει ακόμη συμπτώματα, οπότε θα παραμείνει σε αυτοαπομόνωση.

«Αισθάνομαι καλύτερα, αλλά έχω ακόμη πυρετό. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές οδηγίες, πρέπει να συνεχίσω την αυτοαπομόνωσή μου μέχρι αυτό το σύμπτωμα να υποχωρήσει», ανέφερε ο Μπόρις Τζόνσον, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να εργάζεται για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, επανέλαβε τον σχεδιασμό για την εκτέλεση 100.000 διαγνωστικών τεστ την ημέρα, έως τα τέλη του μήνα.

Παράλληλα όμως, ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τον κόσμο να μην μπει στον πειρασμό να βγει έξω, αν ο καιρός είναι καλός το σαββατοκύριακο.

Another quick update from me on our campaign against #coronavirus.



You are saving lives by staying at home, so I urge you to stick with it this weekend, even if we do have some fine weather.#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/4GHmJhxXQ0