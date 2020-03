«Ο λαός μας θέλει να επιστρέψει στη δουλειά» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος παρά τις ανησυχίες του ΠΟΥ ότι το επίκεντρο του κορωνοϊού ενδεχομένως να μετατίθεται από την Ευρώπη στις ΗΠΑ.

«Ο λαός μας θέλει να επιστρέψει στη δουλειά. Θα ασκήσουν την κοινωνική απομάκρυνση και όλα τα υπόλοιπα και οι ηλικιωμένοι θα παρακολουθούνται προστατευτικά και με αγάπη. Μπορούμε να κάνουμε δύο πράγματα μαζί. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ (ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ) ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Το Κογκρέσο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΡΑΣΕΙ ΤΩΡΑ. Θα επιστρέψουμε ΔΥΝΑΜΙΚA» έγραψε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Twitter.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!