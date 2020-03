Το κλείσιμο των συνόρων μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σε μία απόπειρα περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

«Στη βάση μιας αμοιβαίας συμφωνίας, θα κλείσουμε προσωρινά τα βόρεια σύνορά μας με τον Καναδά για όλες τις μη αναγκαίες μετακινήσεις. Οι εμπορικές συναλλαγές δεν θα πληγούν», έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος.



Υπενθυμίζεται ότι ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τρουντό την περασμένη Δευτέρα ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνόρων του Καναδά σε διεθνείς ταξιδιώτες, αλλά με μια μεγάλη εξαίρεση: οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούσαν ακόμα να ταξιδεύουν στο Βορρά.

We will be, by mutual consent, temporarily closing our Northern Border with Canada to non-essential traffic. Trade will not be affected. Details to follow!