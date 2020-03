Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ανακοίνωσε πως ο κοροναϊός είναι πλέον πανδημία.

Ανακοινώνοντας την πανδημία, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Άντανομ Γκεμπρεγέσους, επισήμανε ότι κρούσματα έχουν πλέον καταγραφεί σε 114 χώρες. Από τον Δεκέμβριο έχουν επιβεβαιωθεί 121.564 κρούσματα και έχουν χάσει τη ζωή τους 4.373 άνθρωποι. Στον αντίποδα, έχουν πλήρως ιαθεί 66.239.

«Η πανδημία δεν είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται "ελαφρά". Είναι μία λέξη που, αν χρησιμοποιηθεί με εσφαλμένο τρόπο, μπορεί να προκαλέσει παράλογο φόβο ή αδικαιολόγητη αποδοχή ότι η μάχη έχει χαθεί, οδηγώντας σε αχρείαστες δοκιμασίες και θάνατο», δήλωσε ο Γκεμπρεγέσους.

«Περιγράφοντας την κατάσταση ως πανδημία δεν αλλάζει η διαχείριση της απειλής από τον ΠΟΥ. Δεν αλλάζει όσα κάνει ο ΠΟΥ, ούτε τι θα πρέπει να κάνουν τα κράτη».

Ως πανδημία ορίζεται μια επιδημία λοιμώδους ασθένειας που εξαπλώνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και απειλεί το σύνολο του πληθυσμού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δημιουργήσει μια εξαβάθμια κατάταξη που περιγράφει τη διαδικασία με την οποία ένας νέος ιός γρίπης κινείται από τις πρώτες λοιμώξεις στον άνθρωπο σε μια πανδημία.

Η πανδημία ξεκινά με την μόλυνση ζώων από τον ιό, με λίγες περιπτώσεις στις οποίες τα ζώα μολύνουν ανθρώπους και στη συνέχεια αρχίζει να μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο μέχρι το σημείο που καταγράφονται λοιμώξεις σε όλο τον κόσμο.

🚨 BREAKING 🚨



"We have therefore made the assessment that #COVID19 can be characterized as a pandemic"-@DrTedros #coronavirus pic.twitter.com/JqdsM2051A