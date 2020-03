Ένας πορτοκαλί γάτος Αγκύρας που περιφέρεται στους δρόμους της πρωτεύουσας της Νέας Ζηλανδίας και μπαίνει σε καταστήματα, κομμωτήρια, γραφεία, εστιατόρια έχει γίνει σταρ των social media, με πάνω από 30.000 followers να παρακολουθούν online την κάθε του κίνηση.

Ο Mittens «πρωτοσυστήθηκε» στο κοινό του το 2018, όταν ξεκίνησε να συχνάζει στο πανεπιστήμιο, το ταχυδρομείο, την Καθολική εκκλησία... Αρχικά, πολλοί ντόπιοι ανησυχούσαν πως επρόκειτο για μία γάτο που είχε χάσει το σπίτι του και τον πήγαιναν στις αρμόδιες αρχές.

Hands down the best thing about Wellington is there is an omnipresent cat called Mittens that roams the city and is basically a celebrity.



Often the paparazzi find him in the most random of spots throughout the city and post photos.



His Facebook fan page has 30,000 members.

Στη συνέχεια, όμως, ένας υπάλληλος της (οργάνωσης για την προστασία των ζώων)SPCA, έφτιαξε μία σελίδα στο Facebook ενημερώνοντας τους ντόπιους πως δεν επρόκειτο για χαμένο ή με ανάγκη διάσωσης ζώο. O Mittens ήταν απλώς υπερκοινωνική, αδάμαστη και περιπετειωδης φύση!

I missed my bus to work, so I'll be a little late in today. But I've got a good reason #Mittens #Wellington #HailTheKing





Η σελίδα αυτή έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 30.000 followers με τους κατοίκους να καταγράφουν τις καθημερινές βόλτες στην πόλη του γάτου - ο οποίος είναι καταγεγραμμένος και στο Wikipedia ως «κατοικίδιο/ντόπια σελέμπριτι/media σταρ.

Για πολλούς κατοίκους μία σέλφι με τον Μίτενς είναι λόγος ακόμα και να καθυστερήσουν στη δουλειά τους.

Travelled over an hour for an appointment to get there and be told it's cancelled, again. 🙁 But, all is not lost because I just got to have another encounter with the famous Mittens! #Wellington #catsoftwitter





Ο ιδιοκτήτης του παραδέχεται πως ο γάτος ήταν από μικρός, όταν ζούσαν στο Όκλαντ, περιπετειώδης φύση, απλώς η «σφιχτή» ρυμοτομία του Ουέλινγκτον τού επιτρέπει πλέον να τον εντοπίζει πιο εύκολα.

«Έχει κάνει το Ουέλινγκτον την παιδική χαρά του. Πιστεύω πως δεν του αρέσει να είναι κλεισμένος σε ένα σπίτι κι εγώ δεν θέλω να του δώσω μια ζωή μίζερη» εξηγεί ο Silvio Bruinsma.

Για την ιστορία, πάντως, ο Λάτε, ο αδερφός του Μίτενς, επίσης γάτα Αγκύρας, δε μοιράζεται το πάθος του αδερφού του και σπανίως απομακρύνεται περισσοτέρο από 20 μέτρα από το σπίτι του.

Με πληροφορίες από Guardian