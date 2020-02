Η Γκρέτα Τούνμπεργκ κατήγγειλε σήμερα από τη Βρετανία, τους πολιτικούς και τα MME γιατί απογοήτευσαν τη γενιά της, λέγοντας ότι «ο κόσμος φλέγεται», αλλά εκείνοι αγνοούν τον διαφαινόμενο κλιματικό κατακλυσμό.

Πολλές χιλιάδες άνθρωποι παραβρέθηκαν στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη νοτιοδυτική πόλη Μπρίστολ στη Βρετανία για να δουν την έφηβη ακτιβίστρια. Η 17χρονη έχει αποτελέσει πρότυπο για πολλούς νέους ανθρώπους λόγω των παθιασμένων αιτημάτων της προς τους παγκόσμιους ηγέτες να αναλάβουν δράση κατά της κλιματικής αλλαγής.

"I will not be silent while the world is on fire – will you?"



Climate activist @GretaThunberg tells crowds in Bristol, UK, that "world leaders are behaving like children" so it falls on young people "to be the adults in the room" https://t.co/qrVCXIDQDm pic.twitter.com/kCDJm9RB8F — BBC News (UK) (@BBCNews) February 28, 2020

«Δεν θα σιωπήσω ενώ ο κόσμος φλέγεται -- εσείς;», είπε η νεαρή Σουηδή. «Οι πολιτικοί, τα μέσα ενημέρωσης και εκείνοι που βρίσκονται στην εξουσία αγνοούν πλήρως την έκτακτη αυτή ανάγκη. Βασικά δεν γίνεται τίποτα... παρ' όλες τις όμορφες λέξεις».

A truly inspiring wet and windy Friday striking for Climate Change with @GretaThunberg - so proud to march alongside everyone today and for a cause we are very passionate about!#RealiseDesign #FridaysForFuture #ClimateStrike #ClimateChange #BristolYS4C #GretaThunberg #Bristol pic.twitter.com/gY6jLrK7qX — Realise Design (@realisedesign) February 28, 2020

Οι συγκεντρωμένοι κρατούσαν πλακάτ που έγραφαν: «Αλλάξτε πολιτική, όχι το κλίμα. Η στάθμη των υδάτων στους ωκεανούς ανεβαίνει και η φωνή μας δυναμώνει!» και «Σε αυτό το σημείο η εκπαίδευση είναι άσκοπη».

Ben je voor een citytrip in Bristol is daar - geheel toevallig - ook Greta Thunberg voor een Friday for future demonstratie! Met 30.000 anderen. “Change is coming, whether you like it or not”. Bewonderenswaardig dat ze deze beweging is gestart en zoveel mensen op de been brengt. pic.twitter.com/4g0vzBJEiI — Jan van der Meer (@JanvdMeer) February 28, 2020

Η Τούνμπεργκ βρίσκεται στη Βρετανία από το περασμένο σαββατοκύριακο. Την Τρίτη επισκέφθηκε το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και συναντήθηκε με τη Μαλάλα Γιουσαφζάι, την 22χρονη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια για το δικαίωμα των κοριτσιών στην εκπαίδευση, η οποία σπουδάζει εκεί.

"She's the only friend I'd skip school for."



Greta Thunberg met Malala Yousafzai, the youngest Nobel Peace Prize winner in history, in the UK. Thunberg is there to lead a school climate strike in Bristol. pic.twitter.com/eXsjvvlfw9 — AJ+ (@ajplus) February 25, 2020

ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters