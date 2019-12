Παρουσιαστής ραδιοφωνικού δικτύου στις ΗΠΑ ευχήθηκε στον «αέρα» να γίνει μία «καλή ένοπλη επίθεση σε σχολείο».



Ειδικότερα, η εκπομπή ενός παρουσιαστή αμερικανικού ραδιοφωνικού δικτύου, ο οποίος ευχήθηκε να διαπραχθεί μια «καλή ένοπλη επίθεση σε σχολείο» προκειμένου να διακοπεί η κάλυψη από τα ΜΜΕ της διαδικασίας για την παραπομπή του Ντόναλντ Τραμπ, ακυρώθηκε, ανακοίνωσε ο σταθμός.

«Μας μιλούν ατελείωτα για την «παραπομπή» του Ντόναλντ Τραμπ», είπε χθες στον «αέρα» του σταθμού 710 KNUS ο συμπαρουσιαστής της εκπομπής Chuck & Julie. «Ναι, θα ευχόσουν για μια καλή ένοπλη επίθεση σε ένα σχολείο προκειμένου να σπάσει η μονοτονία», συμπλήρωσε ο Τσακ Μπόνιγουελ, τον οποίον διέκοψε ευθύς αμέσως η συμπαρουσιάστριά του, η οποία του απάντησε εμβρόντητη: «Όχι, όχι, μην το λες αυτό, μην το λες αυτό. Μην τηλεφωνείτε, ο Τσακ δεν το είπε αυτό». Μια ένοπλη επίθεση «όπου κανείς δεν θα τραυματιζόταν» συνέχισε ο Μπόνιγουελ.

Tonight on #TheShiftwithDrex - Denver's News Talk 710 KNUS has fired hosts "Chuck & Julie" after host Chuck Bonniwell mentioned on air "the never-ending impeachment of Donald Trump." Then Bonniwell said, "You wish for a nice school shooting to interrupt the monotony." pic.twitter.com/qFaDPORqT7