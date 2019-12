Το Μουσείο Άουσβιτς-Μπιρκενάου επέκρινε τον αμερικανικό διαδικτυακό κολοσσό λιανικής Amazon διότι διέθετε προς πώληση χριστουγεννιάτικα στολίδια με φωτογραφίες του άλλοτε ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης.

«Το να πωλούνται χριστουγεννιάτικα στολίδια με εικόνες του Άουσβιτς δεν μοιάζει σωστό», σχολίασε το Μουσείο μέσω Twitter, μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στολιδιών με φωτογραφίες που εικονίζουν συρματοπλέγματα και παραπήγματα στο στρατόπεδο. Προέτρεψε την Amazon να τα αφαιρέσει από τον κατάλογό της.

«Το Άουσβιτς σε ανοιχτήρια μπουκαλιών, αυτό είναι μάλλον ανησυχητικό και ασεβές» προς τη μνήμη των θυμάτων, τόνισε το Μουσείο στην ανάρτησή του στην αγγλική γλώσσα.

Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W