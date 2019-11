Μια οδογέφυρα κατέρρευσε στη Λιγουρία της βορειοδυτικής Ιταλίας λόγω της κακοκαιρίας όπως έγινε γνωστό από έναν εκπρόσωπο της εταιρείας που διαχειρίζεται τον αυτοκινητόδρομο.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Λιγουρίας Τζοβάνι Τότι είπε ότι η σφοδρή κακοκαιρία προκάλεσε κατολίσθηση με αποτέλεσμα να καταρρεύσει η γέφυρα. Ένα αυτοκίνητο ενδέχεται να καταπλακώθηκε, όμως η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa.

Another bridge collapse in Italy - no casualties reported https://t.co/QWYAG9vX9K