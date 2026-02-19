Τζέφρι Έπσταϊν: Έγγραφο αναφέρει πως είχε δώσει εντολή να ταφούν οι σοροί δύο κοριτσιών έξω από το ράντσο του

Οι εισαγγελικές αρχές του Νέου Μεξικού ανακοίνωσαν χθες ότι ερευνούν ισχυρισμό που προέκυψε από έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με τον οποίο ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε διατάξει την ταφή δύο κοριτσιών κοντά στο ράντσο του.

Η εκπρόσωπος των εισαγγελικών αρχών, Λόρεν Ροντρίγκες, δήλωσε ότι ζητήθηκε πλήρες, αδιάκοπο αντίγραφο ενός email του 2019 που αναφέρεται στον ισχυρισμό, ώστε να διερευνηθεί σε βάθος. «Ασχολούμαστε ενεργά με τον ισχυρισμό και προχωράμε σε ευρύτερη έρευνα», τόνισε.

Την Τρίτη, το κοινοβούλιο του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε την έναρξη ενδελεχούς έρευνας στο Ράντσο Ζόρο του Έπσταϊν, περίπου 50 χιλιόμετρα νότια της Σάντα Φε, όπου έχουν καταγγελθεί περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης.

Το επίμαχο email, μέρος των χιλιάδων εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Δικαιοσύνης, είχε σταλεί στον ραδιοπαρουσιαστή Έντι Άραγκον λίγους μήνες μετά τον θάνατο του Έπσταϊν.

Ο αποστολέας, που δήλωνε ότι εργαζόταν στο ράντσο, ζητούσε πληρωμή σε bitcoin για να παραδώσει βίντεο που φέρονται να δείχνουν τον Έπσταϊν να συνευρίσκεται σεξουαλικά με ανήλικες.

Το email ανέφερε επίσης ότι δύο αλλοδαπές κοπέλες είχαν ταφεί «στους λόφους έξω από το Ζόρο», αφού πέθαναν από στραγγαλισμό κατά τη διάρκεια σκληρού, φετιχιστικού σεξ.

Ο Άραγκον παρέδωσε το email στο FBI, θεωρώντας ότι περιείχε αυθεντικές πληροφορίες, χωρίς να έχει άλλη επαφή με τον αποστολέα.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι κάποια έγγραφα περιέχουν αναληθείς ή ανώνυμους ισχυρισμούς που δεν έχουν διασταυρωθεί.

Με πληροφορίες από Reuters