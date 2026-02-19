Σεούλ: 21χρονη κατηγορείται για δύο δολοφονίες - Την «πρόδωσαν» οι ερωτήσεις στο ChatGPT

Μια 21χρονη στη Σεούλ κατηγορείται για τη δολοφονία δύο ανδρών, με τις αρχές να υποστηρίζουν ότι τους έδωσε αλκοόλ στο οποίο είχε αναμείξει συνταγογραφούμενα ηρεμιστικά.

Στο πλαίσιο της έρευνας, η αστυνομία λέει ότι στο κινητό της εντόπισε επανειλημμένες ερωτήσεις προς το ChatGPT σχετικά με το πόσο επικίνδυνος μπορεί να αποδειχθεί ο συνδυασμός υπνωτικών ή κατασταλτικών φαρμάκων με ποτό και αν μπορεί να προκαλέσει θάνατο.

Η ύποπτη αναφέρεται μόνο με το επώνυμο Κιμ. Σύμφωνα με την αστυνομία της Σεούλ, από την ανάλυση του τηλεφώνου της προκύπτει ότι είχε ρωτήσει, μεταξύ άλλων, «τι συμβαίνει αν πάρεις υπνωτικά μαζί με αλκοόλ», «πόσα χάπια θεωρούνται επικίνδυνα» και «αν μπορεί να πεθάνει κάποιος».

Η ίδια είχε πει στους αστυνομικούς ότι πράγματι έβαλε σε ποτά ηρεμιστικά που περιέχουν βενζοδιαζεπίνες, όμως ισχυρίστηκε ότι δεν περίμενε πως οι άνδρες θα πεθάνουν. Η αστυνομία, πάντως, διαμηνύει ότι η 21χρονη γνώριζε τον κίνδυνο και ότι είχε επίγνωση πως ο συνδυασμός αλκοόλ και φαρμάκων μπορεί να αποβεί θανατηφόρος.

Η Κιμ συνελήφθη στις 11 Φεβρουαρίου. Αρχικά αντιμετώπιζε κατηγορία για πρόκληση βλάβης με αποτέλεσμα τον θάνατο, καθώς δύο άνδρες πέθαναν και ένας τρίτος κατέληξε αναίσθητος έπειτα από έξοδο μαζί της και επίσκεψη σε μοτέλ. Στη συνέχεια, όπως αναφέρουν οι αρχές, οι κατηγορίες αναβαθμίστηκαν σε ανθρωποκτονίες για τους δύο θανάτους.

Η αστυνομία περιγράφει ως πρώτο περιστατικό εκείνο της 28ης Ιανουαρίου. Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με την έρευνα, η 21χρονη πήγε σε μοτέλ στην περιοχή Suyu-dong, στην περιφέρεια Gangbuk-gu, μαζί με έναν άνδρα περίπου 20 ετών. Δύο ώρες αργότερα φέρεται να αποχώρησε μόνη. Ο άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο δωμάτιο την επόμενη ημέρα.

Δεύτερο περιστατικό αποδίδεται στην ίδια στις 9 Φεβρουαρίου. Οι αρχές λένε ότι μπήκε σε άλλο μοτέλ, επίσης στην περιφέρεια Gangbuk-gu, μαζί με ακόμη έναν άνδρα περίπου 20 ετών και ότι ακολούθησε θάνατος «με την ίδια μέθοδο».

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η υπόθεση δεν ξεκίνησε εκεί. Σύμφωνα με την αστυνομία, τον Δεκέμβριο είχε προηγηθεί ένα πρώτο επεισόδιο, όταν η 21χρονη έδωσε ποτό με αναμεμειγμένα ηρεμιστικά στον τότε σύντροφό της στην πόλη Namyangju, στην επαρχία Gyeonggi. Ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του, αλλά στη συνέχεια συνήλθε. Μετά από αυτό, όπως λένε οι αρχές, η Κιμ άρχισε να χρησιμοποιεί αισθητά μεγαλύτερες ποσότητες του φαρμάκου.

Η αστυνομία δηλώνει ότι συνεχίζει την έρευνα για να εξακριβώσει αν υπάρχουν και άλλα θύματα πέρα από τα τρία περιστατικά που έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Με πληροφορίες από BBC