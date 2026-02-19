Σύλληψη Άντριου: Ερωτήματα για το πού βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον

Τα ερωτήματα για το πού βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον πληθαίνουν, μετά τη σύλληψη του πρώην συζύγου της, Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ, στο Σάντρινγκχαμ.

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου συνελήφθη ανήμερα των 66ων γενεθλίων του ως ύποπτος για κατάχρηση εξουσίας, λίγους μήνες αφότου έχασε τους βασιλικούς τίτλους και τα επίσημα αξιώματά του, στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις συνδέσεις του με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Ο πρώην πρίγκιπας και αδελφός του βασιλιά Καρόλου αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη που σχετίζεται με την υπόθεση Έπσταϊν. Μετά τη σύλληψή του, τα διεθνή ΜΜΕ στρέφουν το ενδιαφέρον τους στην πρώην σύζυγό του, Σάρα Φέργκιουσον, το όνομα της οποίας εμφανίζεται επίσης πολλές φορές στα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν.

Παρότι το ζευγάρι είχε πάρει διαζύγιο το 1996, η Φέργκιουσον συνέχισε να ζει μαζί με τον Άντριου στο Royal Lodge. Μετά την έξωση από την κατοικία, πηγή από το περιβάλλον της, την οποία επικαλείται το People, ανέφερε ότι σχεδίαζε να μετακομίσει σε ξεχωριστό σπίτι και να «χτίσει μια ανεξάρτητη ζωή».

Σύλληψη Άντριου: Πού πιστεύεται ότι βρίσκεται η Σάρα Φέργκιουσον;

Στα τέλη του περασμένου μήνα, το περιοδικό People ανέφερε, ότι η Φέργκιουσον σκόπευε να περάσει κάποιο διάστημα στο εξωτερικό, εξετάζοντας τα επόμενα βήματά της. Η ακριβής τοποθεσία της παραμένει άγνωστη, ενώ ο εκπρόσωπός της δεν προέβη σε κανένα σχόλιο.

Εκπρόσωπος της Φέργκιουσον είχε επίσης διαψεύσει δημοσιεύματα που την ήθελαν να μετακομίζει σε ιδιοκτησία της μεγαλύτερης κόρης της, της πριγκίπισσας Βεατρίκης, 37 ετών, καθώς και τις εικασίες ότι θα μπορούσε να μείνει με τη μικρότερη κόρη της, την πριγκίπισσα Ευγενία, 35 ετών, στην Πορτογαλία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Page Six, «πιστεύεται ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ)», μετά την έξωσή της από το Royal Lodge. «Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο διάστημα βρέθηκε με φίλους στις γαλλικές Άλπεις, πριν μεταβεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Παράλληλα, έχει περάσει χρόνο με τη μικρότερη κόρη της, την 35χρονη πριγκίπισσα Ευγενία, η οποία βρέθηκε στην περιοχή για επαγγελματικούς λόγους, συμμετέχοντας σε έκθεση τέχνης στη Ντόχα του Κατάρ», γράφει δημοσίευμα του Daily Mail.

Επίσης το Page Six αναφέρει, ότι: «Η Σάρα Φέργκιουσον ενδέχεται να ανακριθεί από την αστυνομία σχετικά με τη σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου», εξηγώντας, ότι

«εάν και όταν επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, η 66χρονη Φέργκιουσον ενδέχεται να κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις της Αστυνομίας του Thames Valley, η οποία συνέλαβε τον πρώην σύζυγό της».



