Συναγερμός επικρατεί στη Γαλλία, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί έξω από τζαμί, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, πυροβολισμοί σημειώθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έξω από τζαμί, στην πόλη Bayonne, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ένας 60χρονος που θεωρείται ύποπτος από τις αρχές.

Στις 3:15μ.μ τοπική ώρα, ο ένοπλος άνοιξε πυρ έξω από τον χώρο λατρείας στην οδό Rue Joseph Latxague. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο άνδρας φέρεται να επιχείρησε να πετάξει και έναν εμπρηστικό μηχανισμό προς το κτίριο. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άνδρες 74 και 78 ετών αντίστοιχα.

#France mosque shooting: Man arrested after shots fired in #Bayonne .A man has been arrested after shots were fired at a mosque in Bayonne, France – according to police reportspic.twitter.com/QkvIDf1MUf