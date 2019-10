Με μήνυμά του στο Twitter, ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι θα καταστρέψει την οικονομία της Τουρκίας αν η Άγκυρα «βγει εκτός ορίων».

«Όπως έχω δηλώσει κατηγορηματικά στο παρελθόν και απλά το επαναλαμβάνω, αν η Τουρκία κάνει κάτι το οποίο, με τη μεγάλη απαράμιλλη σοφία μου, το θεωρήσω εκτός εκτός ορίων, τότε θα καταστρέψω ολοσχερώς και θα εξαλείψω την οικονομία της (το έκανα και στο παρελθόν)», έγραψε στο Twitter o Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιώντας πως η Τουρκία, η Ευρώπη «και άλλοι» πρέπει να αναλάβουν τους αιχμαλώτους του ΙΚ και τις οικογένειές τους.

«Οι ΗΠΑ έκαναν πολλά περισσότερα από όσα κανείς θα περίμενε, ανάμεσα σε αυτά και η σύλληψη του 100% του Χαλιφάτου του ΙΚ. Είναι η ώρα για άλλους στην περιοχή να προστατεύσουν τα εδάφη τους», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ προσθέτοντας στο τέλος της ανάρτησης, με κεφαλαία γράμματα, πως «οι ΗΠΑ είναι σπουδαίες».

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT!