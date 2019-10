Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα, σε ένα tweet, ότι «δεν έχει πεισθεί» από τη νέα πρόταση του Μπόρις Τζόνσον για το Brexit.

Το μήνυμά του προς τον Βρετανό πρωθυπουργό με τον οποίο συνομίλησαν στο τηλέφωνο σήμερα ήταν: «Παραμένουμε ανοικτοί, ωστόσο δεν έχουμε πεισθεί». Ο ίδιος συνομίλησε και με τον πρωθυπουργό της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ για να του πει ότι η ΕΕ «στηρίζει πλήρως την Ιρλανδία».

Today I had two phone calls on #Brexit, first with Dublin then with London.

My message to Taoiseach @LeoVaradkar: We stand fully behind Ireland.

My message to PM @BorisJohnson: We remain open but still unconvinced.