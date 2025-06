Ολλανδία: «Σταματήστε τη γενοκτονία» - Χιλιάδες διαδηλωτές κατέκλεισαν τη Χάγη για τη Γάζα

Χιλιάδες πολίτες κατέκλεισαν σήμερα δρόμους της Χάγης, διαδηλώνοντας για τη Λωρίδα της Γάζας.

Ντυμένοι στα κόκκινα μικροί και μεγάλοι, διαδήλωσαν κατά της πολιορκίας της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ, απαιτώντας από την κυβέρνηση της Ολλανδίας να λάβει μέτρα κατά «της γενοκτονίας στη Γάζα».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη διαδήλωση που γίνεται μέσα σε ένα μήνα, στην οποία συμμετείχαν περίπου 150.000 πολίτες.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες και φωνάζοντας συνθήματα όπως «Σταματήστε τη γενοκτονία», κρατώντας παράλληλα πανό που έγραφαν «Μην κοιτάτε αλλού, κάντε κάτι», «Σταματήστε τη συνενοχή των Ολλανδών» και «Σιωπή όταν τα παιδιά κοιμούνται, όχι όταν πεθαίνουν».

And what a red line it is!!!



The Hague, The Netherlands, now. Protest against Netanyahu’s genocide in Gaza.



Approximately 200.000 participants. #rodelijn #redline #israel pic.twitter.com/T2s5Mf1wgo — Whispering (@AnnetinMokum) June 15, 2025

Οργανώσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως η Διεθνής Αμνηστία και η Oxfam, απηύθυναν κάλεσμα για αυτή την πορεία, προκειμένου να δημιουργήσουν αυτό που ονόμασαν μια «κόκκινη γραμμή» ενάντια στις συνεχιζόμενες επιθέσεις του Ισραήλ και αυτών που κατηγορούν ως εγκλήματα πολέμου κατά των Παλαιστινίων.

Η πορεία πέρασε μπροστά από την έδρα του Διεθνούς Δικαστηρίου, που εκδικάζει μια υπόθεση που έφερε η Νότια Αφρική κατηγορώντας το Ισραήλ για γενοκτονία.

Thousands gather in Malieveld Square dressed in red to form a powerful visual protest under the slogan 'Draw the Red Line' in The Hague, Netherlands on June 15, 2025. pic.twitter.com/VVEkZXKwXV — Joselino Tavarez (@JoselinoTavarez) June 15, 2025

Σημειώνεται ότι τον Μάιο, ο νυν υπηρεσιακός υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας, Κάσπαρ Φέλντκαμπ, ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επανεξετάσει τις συμφωνίες συνεργασίας με το Ισραήλ.

Με τη σειρά τους, οι διαδηλωτές σήμερα κάλεσαν την υπηρεσιακή κυβέρνηση να καταγγείλει ανοιχτά αυτό που χαρακτηρίζουν ως συνεχείς παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από το Ισραήλ.

Η ολλανδική κυβέρνηση, η οποία κατέρρευσε στις 3 Ιουνίου, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει την άμεση κριτική του Ισραήλ. Ο αντι-ισλαμιστικής λαϊκιστής Γκέερτ Βίλντερς, του οποίου το ακροδεξιό κόμμα ηγήθηκε της προηγούμενης κυβέρνησης, έχει επανειλημμένα εκφράσει ακλόνητη υποστήριξη προς το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Reuters