Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σε απόσταση 52 χιλιομέτρων ανατολικά του Ντενιζλί, στην Τουρκία, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε 48 χιλιόμετρα βορειοδυτικά στην πόλη Ντενιζλί και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με την αυτόματη προκαταρκτική λύση του Ευρωμεσογειακού, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,8 Ρίχτερ και σημειώθηκε στις 2.25 το μεσημέρι της Πέμπτης σε εστιακό βάθος 7,1 χιλιομέτρων.

Felt #earthquake (#deprem) M5.8 strikes 142 km NW of #Antalya (#Turkey) 10 min ago. Please report to: https://t.co/ihCVEaZ1qG pic.twitter.com/k6al0bEb9S