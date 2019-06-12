Ο συγγραφέας της σειράς φαινόμενο «Τσερνόμπιλ» έκανε δημόσια παρέμβαση για τις ασεβείς selfies των ολοένα αυξανόμενων τουριστών που επισκέπτονται την τοποθεσία της πυρηνικής καταστροφής στην Ουκρανία.
Μετά την προβολή της σειράς για την πυρηνική καταστροφή του 1986 στο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ο τουρισμός στην περιοχή έχει αυξηθεί κατά 30-40%. Οι χρήστες των social media που επισκέπτονται το Τσερνόμπιλ δέχονται κριτική τις τελευταίες ημέρες για τη συμπεριφορά τους και τις φωτογραφίες που δημοσιεύουν στους λογαριασμούς στο Instagram τους.
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Babushkas of Chernobyl 👵🏼 A few days ago I had the pleasure to meet these gorgeous old ladies again ☺️ They are so called ‚self settlers‘, people who refused to leave their homes or returned the year following the nuclear disaster. Nowadays there are about 200 of them living in the exclusion zone. The self settlers are wonderful people, always preparing food for me and offering home made vodka 🙈 you can feel the traditional way of life there. But life for them is incredibly hard. There is no water from the tap, the nearest hospital is very far away and the ‚supermarket bus‘ only comes twice a month.. everything we might take for granted is unimaginable for them. But why did they decide to live in a contaminated area? Radiation is invisible. You can’t see, smell or taste it. The women living in the exclusion zone are unaware of the risks, they just can’t imagine an ‚invisible enemy‘. So they stayed or returned to their homes. The ladies I visited are healthy and they wouldn’t want to live elsewhere than their motherland. This is their home and this is where they want to stay for the rest of their lives ❤️🙏🏼 #chernobyl #exclusionzone #selfsettlers #nucleardisaster
Μια από τις φωτογραφίες που συζητήθηκε περισσότερο ήταν αυτή μιας γυναίκας που πόζαρε μπροστά από τα ερείπια με κατεβασμένη τη στολή προστασίας, ώστε να διακρίνεται το τολμηρό εσώρουχο που φορούσε.
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«Είναι θαυμάσιο το γεγονός ότι το #ChernobylHBO ενέπνευσε ένα κύμα τουρισμού στη ζώνη αποκλεισμού», λέει ο σεναριογράφος Craig Mazin. «Αλλά ναι, έχω δει τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν. Αν το επισκεφθείτε, παρακαλούμε να θυμάστε ότι εκεί συνέβη μια φρικτή τραγωδία. Δείξτε σεβασμό για όλους όσους υπέφεραν και θυσιάστηκαν», λέει.
Η σειρά του HBO, που αφηγείται τι συνέβη μετά την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Πρίπιατ έχει γίνει παγκόσμια επιτυχία αναζωπυρώνοντας το ενδιαφέρον για την ιστορία αλλά και τις επισκέψεις εκεί.
Οι επισκέπτες ελέγχονται για επίπεδα ακτινοβολίας κατά την είσοδο και έξοδο και μερικές φορές φορούν προστατευτικά κοστούμια hazmat και μεταφέρουν συσκευές για τη μέτρηση των επιπέδων ακτινοβολίας. Πολλοί influencers παραβιάζουν τους κανονισμούς για μια φωτογραφία και μια ριψοκίνδυνη πόζα.
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Мы подошли к стелле Припяти в пол-пятого утра. Как сказал Сережа @seregastrange , очень дерзко :) ⠀ После той остановки и перехода речки вброд, мы набрали очень большую скорость. ⠀ Мне было очень тяжело. Любимые кроссовки, которые я носила уже несколько лет, начали натирать. ⠀ Утренняя роса ухудшила ситуацию - обувь промокла насквозь за несколько шагов и стала натирать сильнее. ⠀ Ноги передвигались автоматически с огромной скоростью, было больно, но хуже было остановиться. ⠀ Когда мы пришли на хату и расстелили спальники, я долго не могла уснуть. Мощная волна напряжения проходила от самых пяток до бёдер. В итоге, мне долго не удавалось уснуть. За весь поход я так и не выспалась и только в Киеве смогла поспать 12 часов. ⠀ P.S. Слева от меня на фотографии ЧАЭС с новым саркофагом.
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Поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения в 2019 году после выхода мини-сериала HBO "Чернобыль" может возрасти вдвое по сравнению с 2018 годом. 90% туристов составляют иностранцы, несмотря на то, что стоимость тура для граждан Украины в три-четыре раза дешевле ⠀ Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль. Авария на АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в истории ядерной энергетики - как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. 31 человек погиб в течение первых трех месяцев после аварии. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели от 60 до 80 человек, пишет Интерфакс ⠀ #краснодар #krasnodar #krasnodarnews