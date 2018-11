Στο συμπέρασμα πως ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου πρίγκιπας Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν διέταξε τον φόνο του Τζαμάλ Κασόγκι έχει καταλήξει η CIA.

Αυτό γράφει η Washington Post, η εφημερίδα στην οποία αρθρογραφούσε το τελευταίο διάστημα ο Κασόγκι. Η εφημερίδα επικαλείται ανώνυμες πηγές που έχουν γνώση του πορίσματος της υπηρεσίας.

Η Post αποκαλύπτει πως ένα από τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η CIA για να φτάσει σε αυτό συμπέρασμα ήταν μια τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον Κασόγκι και τον αδερφό του διαδόχου, τον πρεσβευτή της Σαουδικής Αραβίας στις ΗΠΑ, Χαλέντ Μπιν Σαλμάν.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Χάλεντ μπιν Σαλμάν συμβούλευσε τον Κασόγκι να πάει στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη για να λάβει τα πιστοποιητικά που ήθελε για να μπορέσει να παντρευτεί ξανά και τον διαβεβαίωσε ότι δεν θα του συνέβαινε τίποτε.

Η εφημερίδα πρόσθεσε ότι ο Χάλεντ μπιν Σαλμάν έκανε αυτή την κίνηση κατ' απαίτηση του αδελφού του, ωστόσο σημειώνει ότι δεν είναι σαφές το κατά πόσον ο πρεσβευτής γνώριζε πως ο δημοσιογράφος επρόκειτο να δολοφονηθεί.

Ο Χάλεντ μπιν Σαλμάν αντέδρασε αμέσως, μέσω Twitter, στο δημοσίευμα. «Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κατηγορία, που δεν μπορεί να διαδίδεται από ανώνυμες πηγές», κατήγγειλε, προσθέτοντας ότι είχε να έλθει σε επαφή με τον Κασόγκι εδώ και πάνω από έναν χρόνο και καλώντας την αμερικανική κυβέρνηση να δημοσιοποιήσει όποια στοιχεία έχει.

