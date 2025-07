Χάος στον χώρο συναυλίας των Oasis: Συλλήψεις και κατάσχεση drone

Το απόλυτο χάος επικράτησε το Σάββατο το βράδυ στο Heaton Park του Μάντσεστερ, καθώς δεκάδες άνθρωποι χωρίς εισιτήριο προσπάθησαν να εισβάλουν στον χώρο της συναυλίας των Oasis, την ώρα που 80.000 θεατές είχαν ήδη κατακλύσει το στάδιο για τη δεύτερη ζωντανή εμφάνιση του θρυλικού συγκροτήματος στη γενέτειρά του.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν άτομα να σκαρφαλώνουν φράχτες και να κινούνται μέσα από τα δέντρα που περιβάλλουν το πάρκο, προσπαθώντας να μπουν κρυφά στον συναυλιακό χώρο. Τελικά, η απόπειρά τους σταμάτησε από ψηλότερα κιγκλιδώματα και τη γρήγορη επέμβαση της αστυνομίας.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία του Μάντσεστερ, συνολικά 15 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ημερών των συναυλιών. Την Παρασκευή συνελήφθησαν έξι άτομα, κυρίως για μέθη και παρακώλυση του έργου των αρχών, ενώ κατασχέθηκαν και πέντε drone που εντοπίστηκαν να πετούν παράνομα πάνω από το Heaton Park.

Moment hoards of 'ticketless' Oasis fans storm Heaton Park amid safety fears for next set of gigs in Britain's second city - as 15 people are arrested https://t.co/MkhjRlYxfq