Σε θρίλερ χωρίς τέλος έχει εξελιχθεί η υπόθεση δολοφονίας του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι, μέσα στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη στις 2 Οκτωβρίου.

Το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, επικαλούμενο δικές του πηγές, μετέδωσε λίγο νωρίτερα πως τμήματα της σορού του Τζαμάλ Κασόγκι βρέθηκαν έντονα κατακρεουργημένα, ενώ σύμφωνα με την μία πηγή του καναλιού, το πρόσωπο του Σαουδάραβα δημοσιογράφου ήταν παραμορφωμένο.

Άλλη πηγή του Sky News ανέφερε ότι τα τμήματα του σώματός του βρέθηκαν στον κήπο της κατοικίας του γενικού προξένου της Σαουδικής Αραβίας.

Νωρίτερα ο αρχηγός του τουρκικού αντιπολιτευόμενου κόμματος «Πατρίδα» Ντογκού Περνιτσέκ είχε δηλώσει ότι μέρη του σώματος του Κασόγκι βρέθηκαν σε πηγάδι στο προξενείο, ωστόσο η τουρκική εφημερίδα Aydinlik, όπως και το Sky News, κάνουν λόγο για τον κήπο της κατοικίας του Σαουδάραβα γενικού προξένου, η οποία βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κτίριο της πρεσβείας της Σαουδικής Αραβίας.

Ωστόσο οι πληροφορίες αυτές επισήμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί.

