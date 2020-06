Ο πάροχος τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ Verizon προστέθηκε στη λίστα με τις εταιρίες που απέσυραν τις διαφημίσεις τους από τις πλατφόρμες του Facebook.

Η εταιρεία ακολουθεί την πρωτοβουλία των Ben and Jerry's και αρκετών ακόμη, που μποϊκοτάρουν τον κολοσσό των social media λόγω του χειρισμού αμφιλεγόμενων δημοσιεύσεων. Η Verizon πιστεύεται ότι είναι ο μεγαλύτερος διαφημιζόμενος μέχρι στιγμής που υποστηρίζει την καμπάνια Stop Hate for Profit. Εκτός από τo Facebook το μποϊκοτάζ περιλαμβάνει επίσης το Instagram και το WhatsApp.

«Τα πρότυπα ασφαλείας της επωνυμίας μας δεν έχουν αλλάξει. Σταματούμε τη διαφήμισή μας έως ότου το Facebook μπορέσει να δημιουργήσει μια αποδεκτή λύση που θα μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα και θα συμβαδίζει με αυτό που έχουμε κάνει με το YouTube και άλλους συνεργάτες», δήλωσε εκπρόσωπος της Verizon στο BBC.



Σε απάντηση στην ανακοίνωση της Verizon, η Carolyn Everson, αντιπρόεδρος του Global Business Group του Facebook, δήλωσε: «Σεβόμαστε την απόφαση κάθε μάρκας και παραμένουμε επικεντρωμένοι στο σημαντικό έργο της κατάργησης της ρητορικής μίσους και της παροχής κρίσιμων πληροφοριών ψήφου». Πρόσθεσε πως προτεραιότητα για το Facebook είναι να «είμαστε μια δύναμη για το καλό».

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, τα παγωτά Ben and Jerry's και οι μάρκες The North Face, Patagonia και REI ήταν μεταξύ των εταιρειών που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο κίνημα Stop Hate for Profit. (Σταματήστε το μίσος στο όνομα του κέρδους).

Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ μετά από αστυνομική βία οδήγησε σε μεγάλες διαμαρτυρίες σε όλο τον κόσμο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η αστυνομία αντιμετωπίζει τους μαύρους και τονίζει τον ρατσισμό και την ανισότητα στις κοινωνίες.

Η εκστρατεία Stop Hate for Profit ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα από ομάδες υπεράσπισης δικαιωμάτων Το κίνημα δήλωσε ότι αποτελεί «απάντηση στη μακρά ιστορία του Facebook που επιτρέπει στο ρατσιστικό, βίαιο και ψευδές περιεχόμενο να κυκλοφορεί ανεξέλεγκτα στην πλατφόρμα του».

Το Stop Hate for Profit κάλεσε τους διαφημιστές να πιέσουν την εταιρεία να υιοθετήσει αυστηρότερα μέτρα κατά περιεχομένου που είναι ρατσιστικό στις πλατφόρμες της, σταματώντας όλες τις δαπάνες για διαφήμιση μαζί κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Το κοινωνικό δίκτυο, λέει ωστόσο ότι σχεδόν όλο το περιεχόμενο που παραβιάζει τις πολιτικές του εντοπίζεται αυτόματα από τα συστήματά του και καταργείται πριν αναφερθεί.