Έντονη ανησυχία προκαλεί στις ΗΠΑ πρόσφατη δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η δωρεάν διανομή στη χώρα ενός προγράμματος κατασκευής μέσω εκτυπωτών 3D πλαστικών πυροβόλων όπλων, που είναι σχεδόν αδύνατο να ελεγχθούν.

Έπειτα από χρόνια δικαστικής διαμάχης η αμερικανική κυβέρνηση κατέληξε σε φιλικό διακανονισμό με έναν Τεξανό υπέρμαχο της οπλοκατοχής, τον Κόντι Ουίλσον, ο οποίος ζητούσε -στο όνομα της Δεύτερης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος- να επιτραπεί η κατασκευή όπλων στα σπίτι, έξω από τον έλεγχο των αρχών καθώς αυτά δεν θα έχουν σειριακό αριθμό.

Η συμφωνία συνήφθη στις 29 Ιουνίου μεταξύ του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, που ελέγχει τις εξαγωγές όπλων, και την εταιρία Defense Distributed (DD) του Ουίλσον, όμως παρέμεινε μυστική μέχρις ότου οργανώσεις υπέρ του περιορισμού της οπλοκατοχής απαίτησαν τη δημοσιοποίησή της την προηγούμενη εβδομάδα.

Get on it: https://t.co/Kyf6StDXbP