Εντοπίστηκε μυστηριώδες ουράνιο σώμα στον Γαλαξία μας - Εκπέμπει ρυθμικά ραδιοκύματα και ακτίνες Χ

Ένα άγνωστης φύσης ουράνιο σώμα στον Γαλαξία μας έχει τραβήξει την προσοχή των αστρονόμων, καθώς φαίνεται να εκπέμπει ραδιοκύματα και ακτίνες Χ σε απόλυτα επαναλαμβανόμενο μοτίβο, κάθε 44 λεπτά.

Η ανακάλυψη έγινε από διεθνή ομάδα ερευνητών και δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature. Το αντικείμενο εντοπίστηκε σε απόσταση περίπου 15.000 ετών φωτός από τη Γη, σε μια περιοχή γεμάτη άστρα, διαστρική σκόνη και αέρια.

Προς το παρόν, οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να πουν με βεβαιότητα περί τίνος πρόκειται. Εικάζουν ότι μπορεί να είναι ένας λευκός νάνος ή αστέρας νετρονίων με εξαιρετικά ισχυρό μαγνητικό πεδίο ή ίσως κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί.

@chandraxray and @SKA_Australia telescope have uncovered a strange cosmic object: ASKAP J1832−0911. It emits powerful, synchronized bursts of X-rays and radio waves every 44 minutes—unlike anything scientists have seen before. This behavior doesn't match known neutron stars or… pic.twitter.com/kUCpMz3A1Y