Κίεβο: Υπό «αδιάκοπη κυβερνοεπίθεση» τα ουκρανικά site

Αδιάκοπες επιθέσεις από Ρώσους χάκερ δέχονται ουκρανικά site, από τότε που ξεκίνησε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με την υπηρεσία παρακολούθησης του κυβερνοχώρου του Κιέβου.

Σε ανάρτηση στο Twitter, η Κρατική Υπηρεσία Ειδικών Επικοινωνιών και Προστασίας Πληροφοριών της Ουκρανίας ανέφερε ότι «Ρώσοι χάκερ συνεχίζουν να επιτίθενται ασταμάτητα σε ουκρανικούς πόρους πληροφοριών».

Το πρακτορείο ανέφερε ότι ιστότοποι που ανήκουν στην προεδρία, το κοινοβούλιο, το υπουργικό συμβούλιο, το υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Εσωτερικών ήταν μεταξύ εκείνων που επλήγησαν από DDoS, που λειτουργούν κατευθύνοντας ένα firehose κίνησης προς στοχευμένους διακομιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους προσπαθούν να «χτυπήσουν» εκτός σύνδεσης.

Η υπηρεσία είπε ότι μέχρι στιγμής κατάφεραν να ανταποκριθούν. «Θα αντέξουμε! Στα πεδία των μαχών και στον κυβερνοχώρο!» ανέφερε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε σχετικά. Ωστόσο, στο παρελθόν, η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι βρισκόταν πίσω από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που επηρέασαν τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Ρωσικά site έχουν επίσης γίνει στόχοι με επιθέσεις DDoS. Η Ουκρανία κάλεσε τους δικούς της χάκερ να βοηθήσουν στην προστασία των υποδομών ζωτικής σημασίας και στη διεξαγωγή αποστολών κυβερνοκατασκοπείας κατά των ρωσικών στρατευμάτων.

Την Παρασκευή, το αρμόδιο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο της Ρωσίας δήλωσε ότι υπήρξαν «μαζικές επιθέσεις» σε ρωσικές πηγές πληροφοριών.

