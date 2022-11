Twitter: Ο Έλον Μάσκ αποκατέστησε λογαριασμούς που είχαν ανασταλεί- Κάνει δημοσκόπηση για τον Τραμπ

Ο Έλον Μασκ άρχισε να επαναφέρει λογαριασμούς που στο παρελθόν είχαν αποκλειστεί ισόβια από το Twitter λόγω παραβίασης των κανόνων της πλατφόρμας.

Oι πρώτοι λογαριασμοί που αποκαταστάθηκαν ανήκουν στον συγγραφέα Τζόρνταν Πίτερσον, την κωμική ηθοποιό Κάθι Γκρίφιν και το περιοδικό The Babylon Bee.

«Η νέα πολιτική του Twitter είναι η ελευθερία του λόγου, αλλά όχι η ελευθερία της προσέγγισης» εξήγησε ο Έλον Μασκ στον λογαριασμό του στο Twitter.

«Τα αρνητικά tweets ή τα tweets που προωθούν το μίσος θα υποβιβαστούν και θα αποκατασταθούν, επομένως δεν θα υπάρχουν διαφημίσεις ή άλλα έσοδα στο Twitter. Δεν θα βρείτε αυτά τα tweets εάν δεν τα αναζητήσετε συγκεκριμένα, κάτι που δεν διαφέρει από τα υπόλοιπα το διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Trump decision has not yet been made.