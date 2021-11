Σε ΗΠΑ και Νέα Ζηλανδία θα είναι διαθέσιμη η υπηρεσία του Twitter που δίνει, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στους χρήστες να διαγράφουν τα tweets τους πριν αναρτηθούν.

Πρόκειται για την συνδρομητική υπηρεσία Twitter Blue, η οποία λειτουργεί ήδη σε Καναδά και Αυστραλία. Εκτός από την δυνατότητα αναίρεσης, η υπηρεσία με κόστος 2,99 δολάρια τον μήνα προσφέρει πρόσβαση χωρίς διαφημίσεις σε άρθρα από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, όπως The Washington Post, L.A. Times, USA Today, Reuters, and BuzzFeed, τα οποία θα λάβουν μέρος των εσόδων από την υπηρεσία Twitter Blue.

It’s time to flex those Twitter fingers and take it to the next level 💪



Twitter Blue is now available for subscription in the US, New Zealand, Canada, and Australia on iOS, Android, and web pic.twitter.com/if3wXfoGpB