Το τηλεσκόπιο James Webb κατέγραψε το πιο μακρινό άστρο που έχουμε δει έως τώρα

Αστρονόμοι χρησιμοποίησαν το κορυφαίο διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb για να καταγράψουν το Earendel, το πιο μακρινό αστέρι που έχουμε δει έως τώρα.

Το Earendel είναι τόσο μακρινό που το φως του άστρου που είδε το τηλεσκόπιο James Webb υπολογίζεται ότι εκπέμφθηκε μέσα στα πρώτα δισεκατομμύρια χρόνια της ύπαρξης του σύμπαντος. Ενδεικτικά, εκτιμάται ότι το σύμπαν έχει ηλικία περίπου 13,8 δισεκατομμυρίων ετών.

Σύμφωνα με προηγούμενες εκτιμήσεις, το αστέρι απέχει 12,9 δισεκατομμύρια έτη φωτός από τη Γη, αλλά δεδομένης της διαστολής του σύμπαντος και του χρόνου που έχει διανύσει το φως για να φτάσει σε εμάς, οι αστρονόμοι πιστεύουν ότι το Earendel απέχει σήμερα 28 δισεκατομμύρια έτη φωτός.

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble εντόπισε για πρώτη φορά το Earendel το 2022. Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του Webb αποκάλυψαν νέες πληροφορίες σχετικά με αυτό το απίστευτα μακρινό αστέρι. Το Earendel θεωρείται ένα τεράστιο αστέρι τύπου Β περίπου 1 εκατομμύριο φορές πιο φωτεινό από τον ήλιο μας με υπερδιπλάσιες θερμοκρασίες από αυτόν.

Το αστέρι βρίσκεται στον γαλαξία Sunrise Arc και κατάφερε να παρατηρηθεί επειδή ένα τεράστιο σμήνος γαλαξιών με την ονομασία WHL0137-08 που υπάρχει μεταξύ της Γης και του Earendel μεγέθυνε το μακρινό αντικείμενο.

Το φαινόμενο αυτό που ονομάζεται βαρυτικός φακός συμβαίνει όταν τα πιο κοντινά αντικείμενα λειτουργούν σαν μεγεθυντικός φακός για τα πιο μακρινά. Η βαρύτητα ουσιαστικά παραμορφώνει και μεγεθύνει το φως των μακρινών γαλαξιών. Σε αυτή την περίπτωση, το σμήνος των γαλαξιών ενίσχυσε το φως του Earendel χιλιάδες φορές.

