Το TikTok αφαίρεσε το φίλτρο που κάνει τους χρήστες «υπέρβαρους» μετά από θύελλα αντιδράσεων

Ένα viral φίλτρο που έκανε τους ανθρώπους να φαίνονται υπέρβαροι αφαιρέθηκε από το TikTok, αφού το BBC ανέφερε ότι είχε γίνει στόχος έντονης κριτικής από τους χρήστες.

Γνωστό ως «chubby filter», το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης (AI) έπαιρνε μια φωτογραφία ενός ατόμου και επεξεργαζόταν την εμφάνισή του ώστε να φαίνεται σαν να είχε πάρει βάρος.

Πολλοί άνθρωποι μοιράστηκαν τις εικόνες τους «πριν και μετά» στην πλατφόρμα με αστεία για το πόσο διαφορετικοί φαίνονται. Ωστόσο, άλλοι είπαν ότι ήταν μια μορφή «body shaming» και δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται.

Οι ειδικοί έχουν επίσης προειδοποιήσει ότι το φίλτρο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει μια «τοξική κουλτούρα δίαιτας» στο διαδίκτυο και ενδεχομένως να συμβάλει σε διατροφικές διαταραχές.

Το TikTok δήλωσε ότι το φίλτρο προήλθε από CapCut, μία εφαρμογή ξεχωριστή από το TikTok η οποία όμως ανήκει στην ίδια μητρική εταιρεία, την ByteDance.

Το TikTok δήλωσε επίσης στο BBC ότι επανεξετάζει τα βίντεο που ανεβαίνουν στην εφαρμογή και χρησιμοποιούν το εφέ, και τα καθιστά μη επιλέξιμα για σύσταση και τα μπλοκάρει από τους λογαριασμούς εφήβων.

Πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε βίντεο που παραβιάζουν τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητάς της θα αφαιρούνται.

Η Σέιντι, η οποία έχει 66.000 followers στο TikTok, ήταν μία από εκείνους που ζητούσαν την απαγόρευση του «κακού» φίλτρου.

«Είναι σίγουρα ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε μετά την κατάργηση του.

«Χαίρομαι που το έκανε αυτό το TikTok, γιατί τελικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να είναι ένα διασκεδαστικό, ανάλαφρο μέρος, όχι ένα μέρος όπου σε εκφοβίζουν για το πώς δείχνεις», δήλωσε η 29χρονη από το Μπρίστολ της Αγγλίας.

There’s an amaaazing new trend on TikTok where skinny girls use a filter to become “chubby” and laugh laugh at the results and everyone else laughs and it’s sooooooo funny and we definitely aren’t spiralling back down to pro ana death to fats era that damages every young woman pic.twitter.com/p2SsnmSNTb