ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Τι δουλειά έχει η Μίλα Γιόβοβιτς με την τεχνητή νοημοσύνη;

Η χολιγουντιανή σταρ βρέθηκε ξαφνικά στο κέντρο μιας τεχνολογικής συζήτησης, καθώς το νέο εργαλείο που συνυπογράφει έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

The LiFO team
The LiFO team
Τι δουλειά έχει η Μίλα Γιόβοβιτς με την τεχνητή νοημοσύνη; Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images
Η σταρ του «Resident Evil» και του «Πέμπτου Στοιχείου» εμφανίζεται τώρα ως συνδημιουργός του MemPalace, ενός δωρεάν εργαλείου που υπόσχεται να βοηθά την τεχνητή νοημοσύνη να βρίσκει και να οργανώνει πληροφορίες πιο εύκολα.

Σύμφωνα με όσα έχει πει η ίδια, η ιδέα γεννήθηκε από την απογοήτευσή της με τον τρόπο που πολλά σημερινά συστήματα ψάχνουν μέσα σε τεράστιους όγκους αρχείων. Αντί για μια χαοτική αποθήκη δεδομένων, το MemPalace προσπαθεί να οργανώνει το υλικό σαν να βρίσκεται σε ξεχωριστά «δωμάτια» μνήμης, ώστε να εντοπίζεται πιο εύκολα.


Στο project συμμετέχει και ο μηχανικός Μπεν Σίγκμαν, τον οποίο η Γιόβοβιτς αναφέρει ως βασικό τεχνικό συνεργάτη. Το εργαλείο δόθηκε δωρεάν στο κοινό και παρουσιάστηκε ως ένα σύστημα με πολύ υψηλές επιδόσεις σε δοκιμές που μετρούν πόσο καλά εντοπίζει ξανά παλιότερη πληροφορία.

Ακριβώς εκεί ξεκίνησε και η συζήτηση. Χρήστες που είδαν τα στοιχεία του λανσαρίσματος άρχισαν να αμφισβητούν αν τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με τον πιο σαφή τρόπο και αν αντανακλούν την πραγματική χρήση του εργαλείου. Έτσι, το MemPalace έγινε θέμα όχι μόνο επειδή πίσω του βρίσκεται ένα απρόσμενο όνομα από το Χόλιγουντ, αλλά και επειδή άγγιξε ένα σημείο όπου η τεχνητή νοημοσύνη κρίνεται πλέον πολύ πιο αυστηρά από παλιότερα.

