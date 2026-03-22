Τα οφέλη του small talk

Η Gillian Sandstrom, αναπληρώτρια καθηγήτρια ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο του Sussex μελετά τα αποτελέσματα του small talk (η χαλαρή και συνήθως σύντομη συζήτηση) με αγνώστους τα τελευταία 16 χρόνια.

Έχει διαπιστώσει ότι μπορεί να αυξήσει την ευημερία σου, να βελτιώσει τις κοινωνικές σου δεξιότητες, να μειώσει το άγχος και τις κοινωνικές προκαταλήψεις και να σε κάνει να νιώθεις πιο συνδεδεμένος.

Η Δρ. Sandstrom, η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως εσωστρεφή και πρώην «απίστευτα ντροπαλό άτομο», δήλωσε ότι το να βρει το θάρρος να μιλήσει σε άτομα που δεν γνωρίζει άλλαξε τη ζωή της.

Μιλώντας με αγνώστους, η Δρ. Sandstrom γνώρισε έναν εθελοντή που παρέχει πρώτες βοήθειες σε νυχτερίδες, καθώς και έναν διευθυντή τράπεζας σπέρματος. Αυτού του είδους οι τυχαίες συζητήσεις, είπε, προσθέτουν καινούργιες εμπειρίες, διαφορετικές οπτικές, απροσδόκητες συστάσεις και ευκαιρίες μάθησης στη ζωή μας, καθιστώντας την πιο «ψυχολογικά πλούσια».

Η Δρ. Sandstrom έδωσε συμβουλές για το πώς να συνομιλείτε με άγνωστους.

Επιλέξτε άτομα που έχουν «εμφανή» ενδιαφέροντα

Για να ελαχιστοποιήσετε την αμηχανία, επιλέξτε ένα μέρος που προσφέρει περιορισμένο χρόνο και για τους δύο, είπε — για παράδειγμα, μια αποβάθρα τρένου ή μια ουρά στο ταμείο, αντί για την αρχή μιας πτήσης πάνω από τον Ατλαντικό.

Επιλέξτε ένα άτομο που φαίνεται δεκτικό. Για παράδειγμα, μπορείτε να χαμογελάσετε και να δείτε αν σας ανταποδίδει το χαμόγελο, είπε.

Μια εύκολη λύση για να ξεκινήσετε μια συζήτηση, σύμφωνα με τη Δρ Sandstrom, είναι να αναζητήσετε κάποιον που δείχνει τα ενδιαφέροντά του: ένα μπλουζάκι με το λογότυπο μιας μπάντας, μια τσάντα από μουσείο, μια αντίκα καρφίτσα. Στη συνέχεια, απλά ρωτήστε τον για αυτό, τόνισε.

Όταν η Δρ. Sandstrom βλέπει κάποιον να διαβάζει ένα βιβλίο στο μετρό του Λονδίνου, περιμένει να κλείσει το βιβλίο και μετά τον ρωτάει αν είναι καλό. «Έχω διαπιστώσει ότι οι άνθρωποι αγαπούν να δίνουν συστάσεις», είπε.

Αν και είπε ότι δεν υπάρχει τέλειος τρόπος για να ξεκινήσεις μια συζήτηση, μια καλή μέθοδος είναι να κάνεις μια ερώτηση, να βρεις κάτι κοινό ή να δείξεις ευγένεια, όπως να προσφέρεις βοήθεια.

Αναπτύξτε την περιέργειά σας

Αν σας ενδιαφέρει πραγματικά κάτι που κάνει κάποιος, συνήθως «αξίζει τον κόπο» να ρωτήσετε, είπε η Δρ. Sandstrom.

«Αν κάποιος τρώει κάτι που φαίνεται νόστιμο σε ένα εστιατόριο, ρωτήστε τι είναι», γράφει στο βιβλίο της. «Αν δείτε μια ουρά να σχηματίζεται στο δρόμο, ρωτήστε κάποιον τι περιμένουν».

Συνήθως, οι άνθρωποι θα χαρούν να μοιραστούν αυτό που κάνουν, δήλωσε.

«Γίνετε» τακτικός πελάτης

Αν νιώθεις λίγο νευρικός, ένας τρόπος να κάνεις το άλμα είναι να προσποιηθείς ότι είσαι τακτικός πελάτης σε ένα άγνωστο μέρος, είπε η Δρ Sandstrom.

Σε μία από τις μελέτες της, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ένα καφέ, ζήτησε από τη μία ομάδα ατόμων να δώσουν τα χρήματα στον ταμία χωρίς να αλληλεπιδράσουν ιδιαίτερα, ενώ στα άτομα της άλλης ομάδας ζήτησε να συμπεριφερθούν σαν τακτικοί πελάτες — να χαμογελάσουν, να κοιτάξουν τον άλλο στα μάτια και να έχουν μια γνήσια κοινωνική αλληλεπίδραση.

Όσοι συμπεριφέρθηκαν σαν τακτικοί πελάτες μπόρεσαν να μιλήσουν άνετα με αγνώστους και ένιωσαν μεγαλύτερη ευτυχία και αίσθηση ότι ανήκουν κάπου.

Μην εκπλαγείτε με την απόρριψη, συμβαίνει καμία φορά

Η έρευνα της Δρ Sandstrom υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι αποφεύγουν να μιλούν σε ξένους επειδή υποθέτουν ότι ο άλλος δεν θα τους συμπαθήσει. Ωστόσο, η απόρριψη δεν συμβαίνει τόσο συχνά όσο νομίζετε, είπε.

Σε μια μελέτη του 2022, η Δρ Sandstrom και οι συν-συγγραφείς της ανέθεσαν σε ανθρώπους να μιλήσουν σε αγνώστους. Όπως αποδείχθηκε, οι συμμετέχοντες περίμεναν πολύ περισσότερη απόρριψη από ό,τι έλαβαν: στο 87% των περιπτώσεων, σε εκατοντάδες συναντήσεις, οι άγνωστοι δέχτηκαν την πρόκληση και είχαν μια συζήτηση.

Αν το άτομο δεν ανταποκριθεί, «αυτό δεν είναι ευχάριστο, αλλά το συναίσθημα συχνά περνάει αρκετά γρήγορα», είπε η Δρ Sandstrom. Μπορεί να ξεχάσετε μια ανεπιτυχή συνάντηση μέσα σε λίγα λεπτά, πρόσθεσε, αλλά μπορεί να θυμάστε πάντα αυτές που πήγαν καλά. Και αυτές τείνουν να είναι πολύ περισσότερες πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από New York Times