Τα επίπεδα μικροπλαστικών στους ανθρώπινους εγκεφάλους αυξάνονται ραγδαία, σύμφωνα με μελέτη

Μία νέα μελέτη διαπίστωσε ότι όλο και περισσότερα μικροπλαστικά μολύνουν τους ανθρώπινους εγκεφάλους, κάτι που μπορεί να αντανακλά τη γενικότερη αύξηση της ρύπανσης από μικροπλαστικά τα τελευταία 50 χρόνια.

Αναλύοντας δεκάδες νεκροψίες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1997 και 2024, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα επίπεδα μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στους εγκεφαλικούς ιστούς αυξήθηκαν σημαντικά. Οι ερευνητές βρήκαν επίσης τα μικροσκοπικά σωματίδια σε δείγματα ήπατος και νεφρών.

Όπως αναφέρει ο Guardian, το ανθρώπινο σώμα είναι ευρέως μολυσμένο από μικροπλαστικά. Έχουν επίσης βρεθεί στο αίμα, το σπέρμα, το μητρικό γάλα, τον πλακούντα και τον μυελό των οστών. Ο αντίκτυπος τους στην ανθρώπινη υγεία είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστος, αλλά έχουν συνδεθεί με εγκεφαλικά επεισόδια και καρδιακές προσβολές.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν επίσης ότι η συγκέντρωση μικροπλαστικών ήταν περίπου έξι φορές υψηλότερη σε δείγματα εγκεφάλου από άτομα που είχαν άνοια. Ωστόσο, η βλάβη που προκαλεί η άνοια στον εγκέφαλο ενδέχεται να αυξάνει τις συγκεντρώσεις, δήλωσαν οι ερευνητές, πράγμα που σημαίνει ότι δεν πρέπει να θεωρηθεί αιτιώδης σχέση.

«Δεδομένης της δραματικά αυξανόμενης παρουσίας των μικροπλαστικών και νανοπλαστικών στο περιβάλλον, τα δεδομένα αυτά μας αναγκάζουν να καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να κατανοήσουμε αν παίζουν ρόλο στις νευρολογικές διαταραχές ή αν έχουν άλλες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία», εξήγησαν οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Μάθιου Κάμπεν του Πανεπιστημίου του New Mexico στις ΗΠΑ.

Τα μικροπλαστικά διασπώνται από τα πλαστικά απορρίμματα και έχουν μολύνει ολόκληρο τον πλανήτη, από την κορυφή του όρους Έβερεστ μέχρι τα βάθη των ωκεανών. Οι άνθρωποι καταναλώνουν τα μικροσκοπικά σωματίδια μέσω της τροφής και του νερού, αλλά και απλά αναπνέοντας.

