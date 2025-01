Σπάνια ευθυγράμμιση 7 πλανητών: Θα είναι ορατοί σχεδόν ένα μήνα - Τι θα συμβεί στις 28 Φεβρουαρίου

Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο πρόκειται να σημειωθεί το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου, όταν όλοι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, εκτός από την Γη, θα ευθυγραμμιστούν και θα είναι ορατοί στον νυχτερινό ουρανό.

Σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, ο Κρόνος, ο Ερμής, ο Ποσειδώνας, η Αφροδίτη, ο Ουρανός, ο Δίας και ο Άρης θα εμφανιστούν σε σειρά, ένα εντυπωσιακό φαινόμενο γνωστό ως η «μεγάλη πλανητική ευθυγράμμιση» ή «πλανητική παρέλαση».

Όμως πέρα από τη μεγάλη συγκέντρωση στις 28 Φεβρουαρίου, έξι από τους επτά πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος θα σχηματίσουν άλλη μία ευθυγράμμιση πλανητών από τις 21 Ιανουαρίου, κατά την οποία μόνο ο Έρμης δεν θα είναι ορατός από τη γη.

Έτσι, για περίπου πέντε εβδομάδες, θα μπορείτε να δείτε μερικούς από τους πλανήτες στον ουρανό, ακόμη και με γυμνό μάτι. Πιθανότατα, όμως, θα χρειαστείτε τηλεσκόπιο ή κιάλια για να εντοπίσετε τον Ποσειδώνα και τον Ουρανό.

Για την καλύτερη δυνατή ορατότητα, διαλέξτε μία νύχτα με καθαρό ουρανό και απομακρυνθείτε όσο το δυνατόν από τα νυχτερινά φώτα.

The great alignment is a great reason to internally align pic.twitter.com/C75CFFPRq0

Υπάρχουν διάφορα δωρεάν εργαλεία τα οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μάθετε την τοποθεσία κάθε πλανήτη και πώς αυτός εμφανίζεται στον ουρανό.

Το Sky Tonight είναι μια δωρεάν εφαρμογή που χρησιμοποιεί τα δεδομένα του τηλεφώνου σας για να καταλάβει πού βρίσκεστε και σας δείχνει σε πραγματικό χρόνο τις θέσεις των πλανητών σε έναν χάρτη του ουρανού.

Alignment of 5 planets, Earth, Mars, Venus, Saturn and Jupiter, as seen from Africa at 4 am. pic.twitter.com/g1XWoa53h3