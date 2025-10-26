ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Ρωμαϊκός ιππόδρομος 2.000 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από μπάζα και σκουπίδια στην Καισάρεια

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί τον τρίτο γνωστό ρωμαϊκό ιππόδρομο στην Μικρά Ασία, μετά από αυτούς της Εφέσου και της Περγάμου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρωμαϊκός ιππόδρομος 2.000 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από μπάζα και σκουπίδια στην Καισάρεια Facebook Twitter
0

Σε μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη, ερευνητές στην κεντρική Τουρκία επιβεβαίωσαν την εύρεση ενός ρωμαϊκού ιππόδρομου ηλικίας 2.000 ετών θαμμένου κάτω από μια παλιά δημοτική χωματερή στην Καισάρεια.

Η τοποθεσία, σήμερα φιλοξενεί μια υπαίθρια αγορά, χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες ως χώρος απόρριψης μπάζων και απορριμμάτων της πόλης. Κάτω από αυτά τα στρώματα ερειπίων, βρίσκεται ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή ρωμαϊκά κατάλοιπα της Μικράς Ασίας: μια τεράστια αρένα όπου κάποτε γίνονταν αγώνες αλόγων μπροστά σε αλαλάζοντα πλήθη στην αρχαία πόλη της Καισάρειας.

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί τον τρίτο γνωστό ρωμαϊκό ιππόδρομο στην Μικρά Ασία, μετά από αυτούς της Εφέσου και της Περγάμου. Το έργο ξεκίνησε από τον Δήμο Καισάρειας, μελετώντας σημειώσεις και χάρτες ταξιδιωτών του 19ου αιώνα.

Ρωμαϊκός ιππόδρομος 2.000 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από μπάζα και σκουπίδια στην Καισάρεια Facebook Twitter

Ένα τέτοιο έγγραφο, σχεδιασμένο από τον Έλληνα λόγιο Γρηγόριο Βερναρδάκη, σημείωνε μια μυστηριώδη δομή με την ένδειξη «Κύκλος». Όταν ειδικοί του δήμου συνέκριναν τον ιστορικό αυτόν χάρτη με σύγχρονες εναέριες φωτογραφίες, διέκριναν ένα διακριτικό οβάλ σχήμα κρυμμένο κάτω από το σύγχρονο αστικό τοπίο.

Στη συνέχεια, αρχαιο-γεωφυσικές έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μαζικών υπόγειων θεμελίων που ταιριάζουν με την τυπική μορφή ενός ρωμαϊκού ιπποδρόμου, μιας επιμήκους αρένας για αρματοδρομίες και αγώνες αλόγων. Αρχικές μετρήσεις δείχνουν ότι το κτίσμα είχε έκταση περίπου 450 μέτρα, κάνοντάς το ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά παραδείγματα στην περιοχή.

Ένας ρωμαϊκός ιππόδρομος θαμμένος κάτω από πρώην χωματερή

Το ίδιο έδαφος, ωστόσο, άλλαξε δραστικά στον 20ό αιώνα. Φωτογραφίες και χάρτες δείχνουν πως την περίοδο 1950–1980, η περιοχή ήταν ο κύριος χώρος απόρριψης απορριμμάτων της Καισάρειας. Σε αυτά τα χρόνια, σχεδόν 20 μέτρα μπαζών και σκουπιδιών συσσωρεύτηκαν στην τοποθεσία.

Το παράδοξο εξηγεί ο τοπικός ιστορικός Μουσταφά Τσινγκίλ με μίξη θαυμασμού και λύπης: «Από προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις, το έδαφος χρησιμοποιήθηκε ως χώρος απόρριψης και χωματερή. Ως αποτέλεσμα, ο αρχαίος ιππόδρομος σήμερα βρίσκεται θαμμένος κάτω από δεκάδες χιλιάδες τόνους ερειπίων». Ειρωνικά, αυτή η ακούσια ταφή ίσως συνέβαλε στη διατήρηση της δομής από τη σύγχρονη οικοδόμηση. Κάτω από την επιφάνεια, οι περιγραφές του ιπποδρόμου παραμένουν ανέπαφες — τα καμπυλωτά του άκρα διακρίνονται ακόμα στις ήπιες πλαγιές γύρω από το Πάρκο Μπεστέπελερ.

Ρωμαϊκός ιππόδρομος 2.000 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από μπάζα και σκουπίδια στην Καισάρεια Facebook Twitter

Η ανακάλυψη αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την πολύστρωτη ιστορία της Καισάρειας. Γνωστή ως Μαζάκα στην Ελληνιστική εποχή, η πόλη έγινε Ευσέβεια υπό τους βασιλείς της Καππαδοκίας και έλαβε το όνομα Καισάρεια κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Τιβέριου (14–37 μ.Χ.).

Ως πρωτεύουσα της επαρχίας Καππαδοκίας, η Καισάρεια άνθησε ως διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο. Πιστεύεται ότι ο ιππόδρομος χτίστηκε στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., πιθανότατα επί των ημερών του βασιλιά Αρχέλαου, ο οποίος επέβλεψε τη μετάβαση της Καππαδοκίας σε ρωμαϊκό κράτος-πελάτη. Εδώ συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσουν αρματοδρομίες, αθλητικούς αγώνες και αυτοκρατορικές τελετές, θεάματα που ενίσχυαν τόσο την τοπική περηφάνια όσο και την ιμπεριαλιστική ταυτότητα.

Ρωμαϊκός ιππόδρομος 2.000 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από μπάζα και σκουπίδια στην Καισάρεια Facebook Twitter

Μετά από μήνες μελέτης, το Συμβούλιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Καισάρειας χαρακτήρισε επισήμως την περιοχή ως αρχαιολογικό χώρο τρίτου βαθμού στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, διασφαλίζοντας τη νομική της προστασία.

Αν και η πλήρης ανασκαφή παραμένει πρόκληση, λόγω του βάθους των αποθέσεων και της δραστηριότητας της αγοράς στην επιφάνεια, η ανακάλυψη ήδη έχει αλλάξει την ιστορική θεώρηση για το ρωμαϊκό παρελθόν της Καισάρειας. Οι δημοτικές αρχές δήλωσαν ότι ο χώρος θα συνεχίσει να παρακολουθείται γεωφυσικά και να τεκμηριώνεται με μη επεμβατικές μεθόδους, με ελπίδες να αποκαλυφθούν περισσότερα στοιχεία της δομής χωρίς να διαταραχθεί η καθημερινή ζωή.

Σήμερα, οι πωλητές του παζαριού πουλάνε παλαιά εργαλεία, βιβλία και κεραμικά, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάτω από τους πάγκους τους βρίσκεται η μεγάλη αρένα μιας ρωμαϊκής πόλης. Η ειρωνεία είναι λογοτεχνική: ένας χώρος γεμάτος παλιά αντικείμενα βρίσκεται πάνω σε ένα ξεχασμένο μνημείο της αυτοκρατορίας. 

Τech & Science

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τουρκία: Ψηφιδωτά, νεκροπόλεις και δρόμος 15 μέτρων ανακαλύφθηκαν στη ρωμαϊκή Κλαυδιόπολη

Πολιτισμός / Τουρκία: Ψηφιδωτά, νεκροπόλεις και δρόμος 15 μέτρων ανακαλύφθηκαν στη ρωμαϊκή Κλαυδιόπολη

Ανακαλύψεις στην Κλαυδιόπολη (Μπολού) φέρνουν στο φως ρωμαϊκό στάδιο, επιγραφές, μνημεία μονομάχων και ίχνη από τη ρωμαϊκή ζωή στην Ανατολία. Η αρχαία πόλη απειλείται από τη σύγχρονη ανάπτυξη
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κορινθιακός Κόλπος: Εντοπίστηκε υπόγειο σύστημα γλυκού νερού 800.000 ετών

Τech & Science / Κορινθιακός Κόλπος: Εντοπίστηκε υπόγειο σύστημα γλυκού νερού 800.000 ετών

Ένα υπόγειο σύστημα χαμηλής αλατότητας ηλικίας 800.000 ετών εντοπίστηκε στον Κορινθιακό Κόλπο, αποκαλύπτοντας πολύτιμες πληροφορίες για τα αποθέματα γλυκού νερού και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
LIFO NEWSROOM
«Ένστικτο επιβίωσης» στην τεχνητή νοημοσύνη: Τα GPT-5 και Grok 4 σαμποτάρουν τις εντολές τερματισμού

Τech & Science / «Ένστικτο επιβίωσης» στην τεχνητή νοημοσύνη: Τα GPT-5 και Grok 4 σαμποτάρουν τις εντολές τερματισμού

Η Palisade Research αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία: ορισμένα μοντέλα AI φαίνεται να αναπτύσσουν «ένστικτο επιβίωσης», αντιστεκόμενα στην απενεργοποίηση, ακόμη και σαμποτάροντας εντολές τερματισμού
LIFO NEWSROOM
Οι ασθένειες που θέρισαν τον στρατό του Ναπολέοντα στη Ρωσία: Νέα επιστημονική ανακάλυψη

Τech & Science / Οι ασθένειες που θέρισαν τον στρατό του Ναπολέοντα στη Ρωσία: Νέα επιστημονική ανακάλυψη

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι στρατιώτες του Ναπολέοντα, που πέθαναν κατά την υποχώρηση από τη Ρωσία το 1812, έπασχαν από παρατυφοειδή και υποτροπιάζοντα πυρετό — δίνοντας νέα διάσταση στην ιστορική καταστροφή
LIFO NEWSROOM
Πιο κοντά από ποτέ τα «ζωντανά» δόντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο

Τech & Science / Πιο κοντά από ποτέ τα «ζωντανά» δόντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο

Επιστήμονες του King’s College στο Λονδίνο σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην αναγεννητική οδοντιατρική, ανοίγοντας τον δρόμο για δόντια που αναπτύσσονται από τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς
LIFO NEWSROOM
Νέα μελέτη: Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Τech & Science / Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Νέα μελέτη από το Νέο Μεξικό δείχνει ότι οι δεινόσαυροι δεν βρίσκονταν σε παρακμή πριν από την καταστροφική πρόσκρουση αστεροειδούς, αποκαλύπτοντας πλούσια και διαφορετική πανίδα λίγο πριν την εξαφάνιση
LIFO NEWSROOM
Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόμ της γυναίκας

Τech & Science / Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόν της γυναίκας

Αναλύοντας πάνω από 12.000 απεικονίσεις εγκεφάλου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος των ανδρών παρουσιάζει πιο απότομη μείωση όγκου σε διάφορες περιοχές με την πάροδο του χρόνου
LIFO NEWSROOM
 
 