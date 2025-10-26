Ρωμαϊκός ιππόδρομος 2.000 ετών ανακαλύφθηκε κάτω από μπάζα και σκουπίδια στην Καισάρεια

Σε μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη, ερευνητές στην κεντρική Τουρκία επιβεβαίωσαν την εύρεση ενός ρωμαϊκού ιππόδρομου ηλικίας 2.000 ετών θαμμένου κάτω από μια παλιά δημοτική χωματερή στην Καισάρεια.

Η τοποθεσία, σήμερα φιλοξενεί μια υπαίθρια αγορά, χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες ως χώρος απόρριψης μπάζων και απορριμμάτων της πόλης. Κάτω από αυτά τα στρώματα ερειπίων, βρίσκεται ένα από τα πιο μεγαλοπρεπή ρωμαϊκά κατάλοιπα της Μικράς Ασίας: μια τεράστια αρένα όπου κάποτε γίνονταν αγώνες αλόγων μπροστά σε αλαλάζοντα πλήθη στην αρχαία πόλη της Καισάρειας.

Η ανακάλυψη αυτή αποτελεί τον τρίτο γνωστό ρωμαϊκό ιππόδρομο στην Μικρά Ασία, μετά από αυτούς της Εφέσου και της Περγάμου. Το έργο ξεκίνησε από τον Δήμο Καισάρειας, μελετώντας σημειώσεις και χάρτες ταξιδιωτών του 19ου αιώνα.

Ένα τέτοιο έγγραφο, σχεδιασμένο από τον Έλληνα λόγιο Γρηγόριο Βερναρδάκη, σημείωνε μια μυστηριώδη δομή με την ένδειξη «Κύκλος». Όταν ειδικοί του δήμου συνέκριναν τον ιστορικό αυτόν χάρτη με σύγχρονες εναέριες φωτογραφίες, διέκριναν ένα διακριτικό οβάλ σχήμα κρυμμένο κάτω από το σύγχρονο αστικό τοπίο.

Στη συνέχεια, αρχαιο-γεωφυσικές έρευνες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη μαζικών υπόγειων θεμελίων που ταιριάζουν με την τυπική μορφή ενός ρωμαϊκού ιπποδρόμου, μιας επιμήκους αρένας για αρματοδρομίες και αγώνες αλόγων. Αρχικές μετρήσεις δείχνουν ότι το κτίσμα είχε έκταση περίπου 450 μέτρα, κάνοντάς το ένα από τα μεγαλύτερα γνωστά παραδείγματα στην περιοχή.

Ένας ρωμαϊκός ιππόδρομος θαμμένος κάτω από πρώην χωματερή

Το ίδιο έδαφος, ωστόσο, άλλαξε δραστικά στον 20ό αιώνα. Φωτογραφίες και χάρτες δείχνουν πως την περίοδο 1950–1980, η περιοχή ήταν ο κύριος χώρος απόρριψης απορριμμάτων της Καισάρειας. Σε αυτά τα χρόνια, σχεδόν 20 μέτρα μπαζών και σκουπιδιών συσσωρεύτηκαν στην τοποθεσία.

Το παράδοξο εξηγεί ο τοπικός ιστορικός Μουσταφά Τσινγκίλ με μίξη θαυμασμού και λύπης: «Από προηγούμενες δημοτικές διοικήσεις, το έδαφος χρησιμοποιήθηκε ως χώρος απόρριψης και χωματερή. Ως αποτέλεσμα, ο αρχαίος ιππόδρομος σήμερα βρίσκεται θαμμένος κάτω από δεκάδες χιλιάδες τόνους ερειπίων». Ειρωνικά, αυτή η ακούσια ταφή ίσως συνέβαλε στη διατήρηση της δομής από τη σύγχρονη οικοδόμηση. Κάτω από την επιφάνεια, οι περιγραφές του ιπποδρόμου παραμένουν ανέπαφες — τα καμπυλωτά του άκρα διακρίνονται ακόμα στις ήπιες πλαγιές γύρω από το Πάρκο Μπεστέπελερ.

Η ανακάλυψη αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για την πολύστρωτη ιστορία της Καισάρειας. Γνωστή ως Μαζάκα στην Ελληνιστική εποχή, η πόλη έγινε Ευσέβεια υπό τους βασιλείς της Καππαδοκίας και έλαβε το όνομα Καισάρεια κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Τιβέριου (14–37 μ.Χ.).

Ως πρωτεύουσα της επαρχίας Καππαδοκίας, η Καισάρεια άνθησε ως διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο. Πιστεύεται ότι ο ιππόδρομος χτίστηκε στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. ή στις αρχές του 1ου αιώνα μ.Χ., πιθανότατα επί των ημερών του βασιλιά Αρχέλαου, ο οποίος επέβλεψε τη μετάβαση της Καππαδοκίας σε ρωμαϊκό κράτος-πελάτη. Εδώ συγκεντρώνονταν για να παρακολουθήσουν αρματοδρομίες, αθλητικούς αγώνες και αυτοκρατορικές τελετές, θεάματα που ενίσχυαν τόσο την τοπική περηφάνια όσο και την ιμπεριαλιστική ταυτότητα.

Μετά από μήνες μελέτης, το Συμβούλιο Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Καισάρειας χαρακτήρισε επισήμως την περιοχή ως αρχαιολογικό χώρο τρίτου βαθμού στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, διασφαλίζοντας τη νομική της προστασία.

Αν και η πλήρης ανασκαφή παραμένει πρόκληση, λόγω του βάθους των αποθέσεων και της δραστηριότητας της αγοράς στην επιφάνεια, η ανακάλυψη ήδη έχει αλλάξει την ιστορική θεώρηση για το ρωμαϊκό παρελθόν της Καισάρειας. Οι δημοτικές αρχές δήλωσαν ότι ο χώρος θα συνεχίσει να παρακολουθείται γεωφυσικά και να τεκμηριώνεται με μη επεμβατικές μεθόδους, με ελπίδες να αποκαλυφθούν περισσότερα στοιχεία της δομής χωρίς να διαταραχθεί η καθημερινή ζωή.

Σήμερα, οι πωλητές του παζαριού πουλάνε παλαιά εργαλεία, βιβλία και κεραμικά, χωρίς να γνωρίζουν ότι κάτω από τους πάγκους τους βρίσκεται η μεγάλη αρένα μιας ρωμαϊκής πόλης. Η ειρωνεία είναι λογοτεχνική: ένας χώρος γεμάτος παλιά αντικείμενα βρίσκεται πάνω σε ένα ξεχασμένο μνημείο της αυτοκρατορίας.