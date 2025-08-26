ΤECH & SCIENCE
Επιστήμονες μεταμόσχευσαν για πρώτη φορά πνεύμονα χοίρου σε ασθενή χωρίς εγκεφαλική δραστηριότητα

Οι ειδικοί λένε ότι τέτοιου είδους μεταμοσχεύσεις θα μπορούσαν κάποια μέρα να βοηθήσουν στην ανακούφιση της έλλειψης δωρεών ανθρώπινων οργάνων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Unsplash
Επιστήμονες στην Κίνα δηλώνουν ότι κατάφεραν να μεταμοσχεύσουν για πρώτη φορά πνεύμονα χοίρου σε ζωντανό άνθρωπο.

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Ιατρικής Guangzhou πραγματοποίησαν μεταμόσχευση πνεύμονα χοίρου που είχε υποστεί γενετική τροποποίηση ώστε να είναι πιο συμβατός με τον άνθρωπο, σε ασθενή που είχε κηρυχθεί εγκεφαλικά νεκρός. Ο πνεύμονας παρέμεινε βιώσιμος και λειτουργικός για εννέα ημέρες.

Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Medicine, σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο στη μεταμόσχευση οργάνων μεταξύ ενός μη ανθρώπινου είδους και του ανθρώπου, γνωστή ως ξενομεταμόσχευση. Οι επιστήμονες την έχουν χαρακτηρίσει ως μια δυνητική λύση για την αντιμετώπιση της έλλειψης δωρεών ανθρώπινων οργάνων.

Οι χοίροι θεωρούνται καλοί υποψήφιοι για ξενομεταμοσχεύσεις επειδή τα όργανά τους είναι παρόμοια σε μέγεθος και λειτουργία με τα ανθρώπινα όργανα.

Οι χειρουργοί έχουν ήδη μεταμοσχεύσει επεξεργασμένα γενετικά νεφρά, καρδιές και συκώτια χοίρου σε ανθρώπους. Ωστόσο, οι πνεύμονες παρουσιάζουν μια μοναδική πρόκληση επειδή δέχονται υψηλό επίπεδο ροής αίματος και εκτίθενται συνεχώς στον εξωτερικό αέρα, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης.

Η κινεζική ομάδα μεταμόσχευσε τον αριστερό πνεύμονα ενός γενετικά τροποποιημένου χοίρου σε έναν 39χρονο ασθενή που ήταν εγκεφαλικά νεκρός, διατηρώντας τον αρχικό του δεξιό πνεύμονα. Το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς δεν απέρριψε αμέσως τον πνεύμονα του χοίρου, και αυτός παρέμεινε λειτουργικός για εννέα ημέρες.

Ωστόσο, υπήρξαν σημάδια βλάβης στον πνεύμονα του χοίρου μετά από 24 ώρες και ενδείξεις απόρριψης στις ημέρες 3 και 6. Το πείραμα έληξε την 9η ημέρα.

Η μελέτη «αποτελεί απόδειξη της έννοιας ότι, με περαιτέρω βελτιώσεις, η ξενομεταμόσχευση πνευμόνων θα μπορούσε στο μέλλον να γίνει μια πραγματική επιλογή για τη σωτηρία ζωών», δήλωσε η Δρ. Μπεατρίς Ντομίνγκες-Γκιλ, διευθύντρια της Εθνικής Οργάνωσης Μεταμοσχεύσεων της Ισπανίας (ONT). Η ίδια δεν συμμετείχε στην έρευνα.

Πέρυσι, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 173.000 μεταμοσχεύσεις οργάνων παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 45.000 στην Ευρώπη, σύμφωνα με μια παγκόσμια βάση δεδομένων που διαχειρίζεται η ONT και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

«Η κλινική ανάγκη είναι τεράστια», είπε η Ντομίνγκες-Γκιλ, καθώς η ζήτηση για όργανα ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά. Οι εξελίξεις στην τεχνολογία γενετικής επεξεργασίας σημαίνουν ότι τα όργανα χοίρων είναι πλέον «πιο κοντά στο να γίνουν μια πραγματική κλινική επιλογή», πρόσθεσε, αν και προς το παρόν η ξενό-μεταμόσχευση «παραμένει μια πειραματική τεχνική».

Απαιτούνται περισσότερες διαδικασίες με παρακολούθηση τόσο βραχυπρόθεσμη όσο και μακροπρόθεσμη για να κατανοήσουμε πλήρως πόσο ασφαλής και αποτελεσματική είναι η προσέγγιση, είπε η ίδια. Εν τω μεταξύ, ο Δρ. Ιβάν Φερνάντεζ Βέγα, καθηγητής παθολογικής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο του Οβιέδο στην Ισπανία, σημείωσε ότι επειδή η μεταμόσχευση πνεύμονα πραγματοποιήθηκε σε ασθενή χωρίς εγκεφαλική δραστηριότητα, τα ευρήματα δεν μπορούν να μεταφραστούν άμεσα σε ζωντανά άτομα.

«Ούτε η κλινική ανοχή ούτε οι πραγματικές παρενέργειες της διαδικασίας μπορούν να αξιολογηθούν» σε αυτήν την περίπτωση, είπε.

Με πληροφορίες από euronews.com

