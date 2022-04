Το πρώτο πλήρωμα, μόνο με ιδιώτες αστροναύτες, ταξιδεύει για τον ISS

Ένας πύραυλος της SpaceX εκτοξεύτηκε μεταφέροντας την πρώτη ομάδα, που αποτελείται αποκλειστικά από ιδιώτες αστροναύτες, με προορισμό τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Η πτήση χαιρετίστηκε από στελέχη της βιομηχανίας και από τη Nasa ως ορόσημο στην εμπορευματοποίηση των διαστημικών πτήσεων.

Η ομάδα των τεσσάρων που επιλέχτηκε από τη startup Axiom Space Inc με έδρα το Χιούστον για την πρώτη της διαστημική πτήση απογειώθηκε το πρωί της Παρασκευής από το ακρωτήρι Canaveral της Φλόριντα.

Οι κάμερες εντός του θαλάμου του πληρώματος έδειξαν πλάνα των τεσσάρων αστροναυτών από την καμπίνα: εκείνοι δεμένοι και καθισμένοι ήρεμα με τις ασπρόμαυρες στολές τους και φορώντας κράνη, ενώ ο πύραυλος εκτοξεύτηκε προς το διάστημα.

Εννέα λεπτά μετά την εκτόξευση, το ανώτερο τμήμα του πυραύλου έφερε την κάψουλα με το πλήρωμα στην προκαταρκτική τροχιά του, σύμφωνα με τους σχολιαστές της εκτόξευσης.

Εν τω μεταξύ, η επαναχρησιμοποιήσιμη κάτω βαθμίδα του πυραύλου, έχοντας αποκολληθεί από το υπόλοιπο διαστημόπλοιο, επέστρεψε στη Γη και προσγειώθηκε με ασφάλεια σε μια πλατφόρμα προσγείωσης που επιπλέει σε ένα σκάφος drone στον Ατλαντικό.

Η σχολιαστής της διαδικτυακής εκτόξευσης Kate Tice περιέγραψε την διαδικασία ως «την απολύτως τέλεια εικόνα». Ένα μέλος του πληρώματος ακουγόταν να λέει ότι ήταν μία «κολασμένη βόλτα».

Εάν όλα πάνε όπως είχε προγραμματιστεί, η ομάδα με επικεφαλής τον συνταξιούχο αστροναύτη της Nasa, Μάικλ Λόπεζ-Αλεγκρία θα φτάσει στο διαστημικό σταθμό σήμερα, μετά από μια πτήση 20 και πλέον ωρών.

Η SpaceX κατεύθυνε τον έλεγχο της αποστολής για την πτήση από τα κεντρικά της γραφεία κοντά στο Λος Άντζελες.

Η Nasa, εκτός από τον χώρο εκτόξευσης, έχει αναλάβει την ευθύνη για τους αστροναύτες μόλις φτάσουν στον διαστημικό σταθμό προκειμένου να αναλάβουν οκτώ ημέρες επιστημονικής και βιοϊατρικής έρευνας.

Η αποστολή, μια συνεργασία μεταξύ των Axiom, SpaceX και Nasa, έχει προβληθεί και από τους τρεις ως ένα σημαντικό βήμα στην επέκταση των εμπορικών διαστημικών εγχειρημάτων που συλλογικά αναφέρεται ως οικονομία χαμηλής τροχιάς στη Γη ή οικονομία LEO.

«Αποσύρουμε τις εμπορικές επιχειρήσεις από το πρόσωπο της Γης και τις τοποθετούμε στο διάστημα», είπε ο επικεφαλής της Nasa, Μπιλ Νέλσον, πριν από την πτήση.

Η εκτόξευση της Παρασκευής είναι επίσης η έκτη διαστημική πτήση του SpaceX σε σχεδόν δύο χρόνια, μετά από τέσσερις αποστολές αστροναυτών της Nasa στον διαστημικό σταθμό και την εκτόξευση «Inspiration 4» τον Σεπτέμβριο που έστειλε για πρώτη φορά σε τροχιά ένα πλήρωμα αποκλειστικά με πολίτες. Αυτή η πτήση δεν προσέγγισε τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

Ενώ ο διαστημικός σταθμός έχει φιλοξενήσει πολίτες- επισκέπτες κατά καιρούς, η αποστολή Ax-1 θα σηματοδοτήσει την πρώτη αποκλειστικά εμπορική ομάδα αστροναυτών που θα χρησιμοποιήσει το ISS για τον προορισμό του ως ερευνητικό εργαστήριο σε τροχιά.

Η ομάδα του Axiom θα μοιραστεί το εργασιακό περιβάλλον με επτά τακτικά, πληρωμένα από την κυβέρνηση μέλη του πληρώματος του ISS: τρεις Αμερικανούς αστροναύτες, έναν Γερμανό και τρεις Ρώσους κοσμοναύτες.

Ο 63χρονος Λόπεζ-Αλεγκρία, ο ισπανικής καταγωγής διοικητής της αποστολής της Axiom, είναι επίσης αντιπρόεδρος της εταιρείας στον τομέα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Ο δεύτερος αστροναύτης είναι ο Λάρι Κόνορ, 70 ετών, ένας επιχειρηματίας ακινήτων και τεχνολογίας και πιλότος αεροβατικών από το Οχάιο που ορίστηκε ως πιλότος της αποστολής.

Την ομάδα ολοκληρώνουν ο επενδυτής-φιλάνθρωπος και πρώην Ισραηλινός πιλότος μαχητικών Eytan Stibbe, 64 ετών, και ο Καναδός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος Mark Pathy, 52 ετών.

Ο Stibbe γίνεται ο δεύτερος Ισραηλινός στο διάστημα, μετά τον Ilan Ramon, ο οποίος σκοτώθηκε με έξι συντρόφους του πληρώματος της Nasa στην καταστροφή του διαστημικού λεωφορείου Columbia το 2003.

Η ομάδα του Ax-1 θα διεξάγει επίσης περίπου 24 επιστημονικά πειράματα, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας για την υγεία του εγκεφάλου, τα καρδιακά βλαστοκύτταρα, τον καρκίνο και τη γήρανση μεταξύ άλλων.

Η Nasa δεν σχεδιάζει να επενδύσει σε νέο διαστημικό σταθμό μόλις αποσυρθεί ο ISS, γύρω στο 2030. Ωστόσο, επέλεξε το Axiom το 2020 για να κατασκευάσει μια νέα εμπορική πτέρυγα στο εργαστήριο που βρίσκεται σε τροχιά, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει το μέγεθος γηπέδου ποδοσφαίρου.

Τα τελικά σχέδια απαιτούν την αποσύνδεση των μονάδων Axiom από τον υπόλοιπο σταθμό ενώ άλλοι ιδιωτικοί φορείς εκμετάλλευσης αναμένεται να τοποθετήσουν τους δικούς τους σταθμούς σε τροχιά μόλις ο ISS τεθεί εκτός λειτουργίας.

Τονίζεται, δε, ότι η Axiom έχει συνάψει σύμβαση με τη SpaceX για να πετάξει τρεις ακόμη ιδιωτικές αποστολές αστροναυτών στον διαστημικό σταθμό τα επόμενα δύο χρόνια.

