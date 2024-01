Το πρώτο Macintosh γίνεται 40 ετών

Το πρώτο Macintosh δημιουργήθηκε στις 24 Ιανουαρίου 1984 και σε δύο μέρες γίνεται 40 ετών.

Πρόκειται για την τεχνολογία της Apple που άνοιξε νέους ορίζοντες στην εποχή της καθώς ένα ποντίκι έκανε κλικ σε εικονίδια. Το Macintosh αποτελούνταν από μία οθόνη και έναν αναγνώστη δισκέτας. Η εν λόγω εφαρμογή υπήρχε από την δεκαετία του 1960, με μόνους χρήστες τους μυημένους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ωστόσο το Mac γενίκευσε την χρήση της. Ήταν 22 Ιανουαρίου του 1984, δηλαδή δύο ημέρες πριν από την κυκλοφορία του Macintosh, όταν παρουσιάστηκε στο Super Bowl, τον τελικό του πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου, που εκείνη την χρονιά συγκέντρωσε 77,6 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Χαρακτηριστικό είναι το διαφημιστικό σποτ του Ρίντλεϊ Σκοτ, διάρκειας 60 δευτερολέπτων, με τίτλο «1984», όπου μία αθλήτρια με τα χρώματα της Apple θρυμματίζει με σφυρί την οθόνη του Big Brother. Η Apple του Στιβ Τζομπς πλήρωσε 800.000 δολάρια (2,5 εκατομμύρια σημερινά δολάρια) για την προβολή της διαφήμισης κατά την διάρκεια του Super Bowl.

On this day in 1984 during a Super Bowl XVIII commercial, the Apple Macintosh computer was introduced. It is the first home computer to utilize a mouse and graphical user interface. pic.twitter.com/5AOKisMPkH