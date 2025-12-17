Ιταλία: Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων εντοπίστηκαν σε εθνικό πάρκο

Χιλιάδες αποτυπώματα δεινοσαύρων, ηλικίας περίπου 210 εκατομμυρίων ετών, εντοπίστηκαν σε εθνικό πάρκο στη βόρεια Ιταλία.

Τα αποτυπώματα — ορισμένα από τα οποία φτάνουν τα 40 εκατοστά σε διάμετρο — είναι ευθυγραμμισμένα σε παράλληλες σειρές, ενώ σε πολλά διακρίνονται καθαρά ίχνη από δάχτυλα και νύχια.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ανήκουν σε προσαυρόποδες, φυτοφάγους δεινόσαυρους με μακρύ λαιμό, μικρό κεφάλι και αιχμηρά νύχια.

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι θα συναντούσα μια τόσο εντυπωσιακή ανακάλυψη στην περιοχή όπου ζω», δήλωσε ο παλαιοντολόγος Κριστιάνο Νταλ Σάσο, με έδρα το Μιλάνο.

Thousands of dinosaur footprints have been found in part of northern Italy known as the Parco Nazionale dello Stelvio Branchi. Experts say they are from enormous herbivores that lived there 210 million years ago in the Triassic period. pic.twitter.com/GVCE1IxyKH — The Associated Press (@AP) December 16, 2025

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, φωτογράφος εντόπισε τα αποτυπώματα να εκτείνονται για εκατοντάδες μέτρα πάνω σε έναν κάθετο βραχώδη τοίχο στο Εθνικό Πάρκο Στέλβιο, βορειοανατολικά του Μιλάνου.

Κατά την Τριαδική περίοδο — περίπου από 250 έως 201 εκατομμύρια χρόνια πριν — ο συγκεκριμένος τοίχος αποτελούσε παλιρροιακή πεδιάδα, η οποία αργότερα ενσωματώθηκε στην αλπική οροσειρά.

«Αυτό το μέρος ήταν γεμάτο δεινόσαυρους· πρόκειται για έναν τεράστιο επιστημονικό θησαυρό», ανέφερε ο Νταλ Σάσο.

Όπως πρόσθεσε, τα κοπάδια κινούνταν συντονισμένα, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις πιο σύνθετων συμπεριφορών, όπως ομάδες ζώων που σχημάτιζαν κύκλο, πιθανόν για λόγους άμυνας.

Una scoperta eccezionale. Migliaia di orme di dinosauri sono emerse dalle rocce del Parco nazionale dello Stelvio, lasciate 210 milioni di anni fa da grandi erbivori che si muovevano in branchi organizzati. Le impronte, ritrovate nella la Valle di Fraele, a pochi chilometri da… pic.twitter.com/48Av7KZyXU — Repubblica (@repubblica) December 16, 2025

Οι προσαυρόποδες, που μπορούσαν να φτάσουν τα 10 μέτρα μήκος, περπατούσαν κυρίως στα δύο πόδια, ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις βρέθηκαν αποτυπώματα χεριών μπροστά από τα ίχνη των ποδιών, γεγονός που δείχνει ότι πιθανόν σταματούσαν και ακουμπούσαν τα μπροστινά άκρα τους στο έδαφος για να ξεκουραστούν.

Ο φωτογράφος Έλιο Ντέλα Φερέρα, που ανακάλυψε την περιοχή, δήλωσε ότι ελπίζει η ανακάλυψη να «μας κάνει όλους να σκεφτούμε, αναδεικνύοντας πόσα λίγα γνωρίζουμε για τους τόπους στους οποίους ζούμε: το σπίτι μας, τον πλανήτη μας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ιταλικού υπουργείου Πολιτισμού, η περιοχή είναι απομακρυσμένη και δεν υπάρχει πρόσβαση μέσω μονοπατιών, γι’ αυτό και θα χρησιμοποιηθούν drones και τεχνολογία τηλεπισκόπησης.

Το Εθνικό Πάρκο Στέλβιο βρίσκεται στην κοιλάδα Fraele, κοντά στα σύνορα της Ιταλίας με την Ελβετία, σε περιοχή όπου θα διεξαχθούν οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες τον επόμενο χρόνο.

«Είναι σαν η ίδια η Ιστορία να θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στο μεγαλύτερο παγκόσμιο αθλητικό γεγονός, συνδυάζοντας παρελθόν και παρόν σε μια συμβολική σκυταλοδρομία ανάμεσα στη φύση και τον αθλητισμό», ανέφερε το ιταλικό υπουργείο Πολιτισμού.

Με πληροφορίες από BBC