TikTok: Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ByteDance υπέγραψε συμφωνίες για να αποφύγει την απαγόρευση στις ΗΠΑ

Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του TikTok, η ByteDance, υπέγραψε δεσμευτικές συμφωνίες με Αμερικανούς και διεθνείς επενδυτές για τη λειτουργία της εφαρμογής στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε την Πέμπτη ο επικεφαλής του TikTok σε μήνυμα προς τους εργαζομένους.

Το ήμισυ της κοινοπραξίας θα ανήκει σε μια ομάδα επενδυτών, μεταξύ των οποίων η Oracle, η Silver Lake και η επενδυτική εταιρεία MGX των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με ένα σημείωμα που έστειλε ο διευθύνων σύμβουλος Shou Zi Chew.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιανουαρίου, θα θέσει τέλος σε χρόνια προσπαθειών της Ουάσιγκτον να αναγκάσει τη ByteDance να πουλήσει τις δραστηριότητές της στις ΗΠΑ για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Βρίσκεται στην ίδια γραμμή με συμφωνία που παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την εφαρμογή νόμου που θα απαγόρευε την εφαρμογή, εκτός εάν αυτή πωλούνταν.

Στο υπόμνημα, το TikTok ανέφερε ότι η συμφωνία θα επιτρέψει σε «πάνω από 170 εκατομμύρια Αμερικανούς να συνεχίσουν να ανακαλύπτουν έναν κόσμο ατελείωτων δυνατοτήτων ως μέρος μιας ζωτικής παγκόσμιας κοινότητας».

Βάσει της συμφωνίας, η ByteDance θα διατηρήσει το 19,9% της επιχείρησης, ενώ οι Oracle, Silver Lake και η MGX με έδρα το Άμπου Ντάμπι θα κατέχουν από 15% η καθεμία.

Ένα επιπλέον 30,1% θα ανήκει σε συνδεδεμένες εταιρείες υφιστάμενων επενδυτών της ByteDance, σύμφωνα με το υπόμνημα.

Τον Απρίλιο του 2024, επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν, το Κογκρέσο των ΗΠΑ ψήφισε νόμο για την απαγόρευση της εφαρμογής λόγω ανησυχιών για την εθνική ασφάλεια, εκτός εάν αυτή πωλούνταν.

Ο νόμος επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ στις 20 Ιανουαρίου 2025, όμως αναβλήθηκε επανειλημμένα από τον Τραμπ, καθώς η κυβέρνησή του επεξεργαζόταν μια συμφωνία για τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας.

Ο Τραμπ δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο οποίος –όπως είπε– έδωσε το «πράσινο φως» για τη συμφωνία.

Το μέλλον της πλατφόρμας παρέμεινε ασαφές μετά τη διά ζώσης συνάντηση των δύο ηγετών τον Οκτώβριο.

Η τύχη της εφαρμογής επισκιάστηκε από τις συνεχιζόμενες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών σε θέματα εμπορίου και άλλων ζητημάτων.

«Το TikTok έχει μετατραπεί σε διαπραγματευτικό χαρτί στη ευρύτερη σχέση ΗΠΑ–Κίνας», δήλωσε ο Άλβιν Γκρέιλιν, λέκτορας στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT).

«Με την πρόσφατη αποκλιμάκωση των εντάσεων, η έγκριση της δομής και της αδειοδότησης αλγορίθμων από το Πεκίνο μοιάζει πλέον λιγότερο με συνθηκολόγηση και περισσότερο με προσεκτική αποκλιμάκωση, επιτρέποντας και στις δύο πρωτεύουσες να διεκδικήσουν τη νίκη στο εσωτερικό τους», πρόσθεσε ο Γκρέιλιν.

