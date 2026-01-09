Έρχεται νέο AI μοντέλο με έμφαση τον προγραμματισμό από την DeepSeek

Η κινεζική startup τεχνητής νοημοσύνης DeepSeek ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, με την κωδική ονομασία V4, το οποίο αναμένεται να λανσαριστεί στα μέσα Φεβρουαρίου, σύμφωνα με δημοσίευμα του The Information που επικαλείται πηγές με γνώση του θέματος.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, εσωτερικές δοκιμές από εργαζόμενους της εταιρείας δείχνουν ότι το DeepSeek V4 θα διαθέτει ιδιαίτερα ισχυρές δυνατότητες στον προγραμματισμό και ενδέχεται να ξεπερνά ανταγωνιστικά μοντέλα, όπως το Claude της Anthropic και τη σειρά GPT της OpenAI, σε εργασίες που αφορούν καθαρά τον κώδικα.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το νέο μοντέλο φέρεται επίσης να έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στη διαχείριση και επεξεργασία εξαιρετικά μεγάλων προγραμματιστικών εντολών, κάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα για προγραμματιστές που εργάζονται σε πολύπλοκα πρότζεκτ λογισμικού (software projects).

DeepSeek: Κομβικός παίκτης στην τεχνητή νοημοσύνη

Το Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει άμεσα τις πληροφορίες, ενώ η DeepSeek δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα για σχόλιο.

Η DeepSeek, με έδρα το Χανγκζού, έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα σε κομβικό παίκτη στην προσπάθεια της Κίνας να αναπτύξει το δικό της οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να ενισχύσει την εγχώρια βιομηχανία μικροτσίπ. Η εταιρεία τράβηξε τη διεθνή προσοχή όταν στελέχη της Σίλικον Βάλεϊ επαίνεσαν τα προηγούμενα μοντέλα της, DeepSeek-V3 και DeepSeek-R1.

Υπενθυμίζεται ότι το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα πως η κινεζική startup, η οποία δήλωσε τον Ιανουάριο ότι έχει αναπτύξει ένα χαμηλού κόστους ανταγωνιστικό μοντέλο του ChatGPT, έχει βρεθεί και στο μικροσκόπιο ορισμένων χωρών, λόγω ανησυχιών που αφορούν ζητήματα ασφάλειας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

